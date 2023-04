TPHCM: Chi trả hơn 52.000 tỷ đồng BHXH, BHYT, BHTN

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT TPHCM vừa có báo cáo về tình hình thực hiện công tác BHXH, BHYT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, quỹ khám chữa bệnh BHYT được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và trở thành một phần của hệ thống các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội từng địa phương. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để cấp mã định danh quản lý người tham gia BHXH, BHYT và liên thông dữ liệu toàn ngành đảm bảo chính xác, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động.

Nhờ đó, năm 2022, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đều vượt chỉ tiêu đề ra và tăng cao so với năm 2021. Cụ thể, có gần 2,6 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 13,44% so với năm 2021; gần 62.000 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 20,18% so với năm 2021; hơn 2,5 triệu người tham gia BHTN, tăng 12,73% so với năm 2021; hơn 8,5 triệu người tham gia BHYT, tăng 11,9% so với năm 2021, độ bao phủ BHYT đạt 91,18% dân số.

Số thu BHXH, BHYT, BHTN là 77.604 tỷ đồng, tăng 15,33% so với năm 2021. TPHCM đã giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho gần 1,6 triệu lượt người, tăng 45,5% so với năm 2021; 17,34 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT. Tổng số chi trả BHXH, BHYT, BHTN hơn 52.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp còn nợ BHXH hơn 4.500 tỷ đồng, bao gồm cả nợ dưới một tháng, nợ khó thu và nợ ngân sách nhà nước.

Năm 2023, TPHCM đặt ra nhiều giải pháp, tập trung mọi nguồn lực để phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Từ đó, tăng độ bao phủ BHYT, tăng nguồn thu; đồng thời tăng cường thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên, phấn đấu đến hết năm 2023 đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.



Bên cạnh đó, thực hiện giải quyết các chế BHXH, BHTN cho người lao động đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, tránh lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH. Đẩy mạnh công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.