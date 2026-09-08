Nút giao An Phú tăng tốc về đích

Nhiều hạng mục nút giao thông An Phú đã được đưa vào khai thác từng phần, trong khi các hạng mục còn lại đang được tăng tốc để quý III-2027, toàn bộ dự án sẽ "về đích".

Sau gần 4 năm triển khai, dự án nút giao An Phú - một trong những công trình giao thông trọng điểm của TPHCM - đang được các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.

Toàn cảnh nút giao hiện đại nhất TP.HCM nhìn từ trên cao.

Tại công trình, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Nhiều mũi thi công, tập trung hoàn thiện những hạng mục đã có mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các nhánh cầu và hầm chui.

Đáng chú ý, nhánh cầu N2 đã hợp long kết cấu và hoàn tất đổ bê tông bản mặt cầu. Nhánh cầu này có vai trò kết nối trực tiếp đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với trục Mai Chí Thọ. Hiện nhà thầu đang triển khai cấp phối đá dăm tại đường dẫn lên cầu, chuẩn bị các bước tiếp theo để thảm nhựa.

Đến nay, một số hạng mục quan trọng của công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, như cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và hầm chui HC1-01, giúp từng bước giảm áp lực giao thông tại nút giao vốn thường xuyên ùn ứ này.

Trong đó, nhánh cầu N4, hướng cho xe từ đường Đồng Văn Cống rẽ phải vào đại lộ Mai Chí Thọ được đưa vào khai thác từ giữa tháng 8, góp phần tách dòng phương tiện khỏi khu vực giao cắt bên dưới.

Ngoài ra, nhánh N1.1 dành cho ô tô từ đường Mai Chí Thọ, hướng Võ Nguyên Giáp, rẽ trái lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đang được tập trung thi công. Đây là một trong những hạng mục có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức lại dòng xe ra vào cao tốc.

Tuy nhiên, dự án vẫn gặp vướng mặt bằng trên đường Lương Định Của, đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến nút giao An Phú dài khoảng 500m), ảnh hưởng đến việc triển khai nhánh cầu N1.2 kết nối đường Lương Định Của với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ở phạm vi này có 67 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 66 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức. TPHCM dự kiến chi khoảng 1.865 tỷ đồng thu hồi 22.012m² đất tại khu vực này, gồm đất ở, đất nông nghiệp và đất giao thông, kênh rạch, với mục tiêu hoàn tất công tác bồi thường, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong tháng 9-2026.

Theo chủ đầu tư, sau khi có đủ mặt bằng, nhánh dẫn N1.2 có thể hoàn thành trong khoảng 5 tháng. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng nâng cao năng lực thông hành, tổ chức lại các dòng phương tiện, giảm xung đột giao thông và hạn chế tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra tại khu vực.

Dự án nút giao An Phú được khởi công cuối năm 2022, có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM làm chủ đầu tư. Công trình có 3 tầng, gồm hầm chui, cầu vượt và hệ thống đường kết nối, có mặt cắt ngang từ 10-12 làn xe; phần hầm gồm 4 làn xe chạy hai chiều, các nhánh cầu vượt được thiết kế 2 làn xe. Theo kế hoạch ban đầu, dự án hoàn thành vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, đến nay, tổng khối lượng toàn dự án đạt khoảng 75% và mục tiêu mới được xác định là hoàn thành trong quý III-2027.

QUỐC HÙNG - THANH THƯƠNG