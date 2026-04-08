TPHCM còn 74 điểm ô nhiễm tồn đọng rác cần xử lý

Ngày 8-4, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM Nguyễn Hồng Nguyên cho biết trên địa bàn TPHCM đã ghi nhận 74 điểm ô nhiễm còn tồn đọng rác thải.

Cán bộ phường Phú Nhuận, TPHCM dọn rác thải. Ảnh: THANH HIỀN

Theo ông Nguyễn Hồng Nguyên, Sở NN-MT TPHCM vừa có văn bản gửi đến UBND cấp xã yêu cầu xử lý dứt điểm các điểm ô nhiễm môi trường.

Theo quy định, từ ngày 1-1-2026 UBND cấp xã sẽ chịu trách nhiệm đối với việc cung ứng dịch vụ và đảm bảo chất lượng vệ sinh công cộng (gồm các dịch vụ: quét dọn vệ sinh đường phố, khu vực công cộng; thu gom, vệ sinh thùng rác công cộng, vớt chất thải trên tuyến sông, kênh, rạch...).

Từ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố (MBS), trong tháng 3-2026 trên địa bàn các phường, xã đã ghi nhận 74 điểm ô nhiễm còn tồn đọng rác thải. Cụ thể gồm 59 điểm đã thu gom, xử lý nhưng tái phát sinh, 3 điểm mới phát sinh và 12 điểm tồn đọng chưa dọn dẹp vệ sinh.

Dù số điểm ô nhiễm còn tồn đọng rác có giảm (giảm 2 điểm) so với ghi nhận vào tháng 2-2026. Tuy nhiên, một số địa bàn còn nhiều điểm tồn đọng rác thải cần được giải quyết triệt để như phường Tân Hưng (6 điểm), phường An Khánh (5 điểm), phường Tân Mỹ (4 điểm), phường Tân Thuận (4 điểm), phường Bình Hưng Hòa (4 điểm), phường An Lạc (4 điểm) xã Bình Hưng (4 điểm).

Nhằm giải quyết triệt để tình trạng các điểm ô nhiễm nói trên, Sở NN-MT đề nghị UBND cấp xã làm việc, yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức quản lý các khu vực đất trống chưa sử dụng, không để trở thành nơi đổ rác. Đồng thời, tăng cường các biện pháp giám sát, lắp đặt camera để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi xả rác thải không đúng nơi quy định.

THANH HIỀN