Nhiều địa phương còn gặp khó khi phân loại rác tại nguồn

Chiều 31-3, Cục Môi trường, Bộ NN-MT tổ chức hội thảo lấy ý kiến về khó khăn, vướng mắc trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH), chất thải nhựa và định hướng sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nội dung dự kiến sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Nhân viên thu gom rác thải sinh hoạt tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM

Phát biểu tại hội thảo, ông Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, nhận định, thời gian qua, việc triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 ở các địa phương gặp khó khăn.

Việc phân loại chất thải rắn, chất thải nhựa mới dừng lại ở mô hình thí điểm, chưa đi vào thực chất, hành động chưa mang tính xuyên suốt. Chính vì thế, dự thảo sửa đổi luật lần này là cơ hội đưa chính sách quản lý, phân loại rác tại nguồn hiệu quả hơn.

PGS-TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng Khoa Môi trường, Trường đại học Tài nguyên – Môi trường Hà Nội, cho biết về hiệu quả phân loại rác thải tại nguồn qua 4 năm triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu lực từ 1-1-2022).

Cụ thể, CTRSH được phân thành 3 loại, tuy nhiên nhiều địa phương cho rằng nguyên tắc phân loại này chưa thực sự hợp lý. Nhiều địa phương không có hạ tầng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải thực phẩm. Có đến 13/34 tỉnh, thành không có hạ tầng xử lý riêng cho chất thải thực phẩm.

“Hiện nay, chưa có tỉnh nào thực hiện được phân loại rác thải thành 3 loại theo quy định tại khoản 1 điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chỉ có thí điểm”, PGS-TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho hay.

Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tham dự hội thảo trực tuyến, ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM nêu, liên quan phân loại, trước đây Luật Bảo vệ môi trường quy định phân thành 3 loại gồm: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác.

Việc tái chế chất thải hữu cơ từ thực phẩm rất cần thiết. Tuy nhiên, loại chất thải này cần phải ứng dụng công nghệ mới tái chế làm phân bón, thức ăn chăn nuôi… và không phải địa phương nào cũng đủ điều kiện thực hiện.

Theo ông, nếu quy định phân loại chất thải thực phẩm tại nguồn nhưng khi xử lý lại gom chung thì việc phân loại này không còn ý nghĩa và dễ gây phản cảm từ người dân. Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp xử lý CTRSH, dòng chất thải này cũng sẽ ảnh hưởng đến việc đốt rác.

“Tôi ủng hộ phương án phân loại thành 2 nhóm, gồm chất thải tái chế và nhóm chất thải khác. Tuy nhiên, khi người dân đã có ý thức trong việc phân loại rác thì tùy vào điều kiện thực tế của từng địa phương mà khuyến khích phân loại rác thành 3 nhóm”, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM nói.

