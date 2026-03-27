Khởi động dự án phục hồi sinh thái, đảm bảo sinh kế thích ứng khí hậu ĐBSCL

Ngày 27-3, Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) phối hợp Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp tổ chức khởi động giai đoạn 2 của dự án Giải pháp thuận thiên thích ứng với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL (CRxN) tại Vườn quốc gia Tràm Chim.

Một góc Vườn quốc gia Tràm Chim

Dự án diễn ra trong thách thức biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét và khắc nghiệt tại ĐBSCL, với nguy cơ ngập lụt, suy thoái hệ sinh thái và suy giảm sinh kế của hàng triệu người dân.

Giai đoạn 2 của dự án triển khai đến năm 2029 tại Đồng Tháp và Tây Ninh, đánh dấu bước ngoặt quan trọng: chuyển từ thí điểm sang nhân rộng các mô hình thích ứng với khí hậu đã thành công, nhằm phục hồi hệ sinh thái và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng, giúp con người và thiên nhiên cùng phát triển hài hòa. Dự án sẽ tập trung hỗ trợ cộng đồng yếu thế tại các vùng đệm của Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen và Vườn quốc gia Tràm Chim.

Ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp, cho biết Đồng Tháp đang chuyển hướng mạnh mẽ từ mô hình nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa để ứng phó với thách thức khí hậu, vừa giúp người dân ổn định sinh kế. Giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS) là chìa khóa để khôi phục chế độ lũ tự nhiên của ĐBSCL, cũng là nền tảng cho sự bền vững của môi trường và con người.

Dự án do Chính phủ Úc tài trợ, đặt mục tiêu đến năm 2029 phục hồi 1.750ha hệ sinh thái nước ngọt quan trọng, đồng thời đảm bảo sinh kế bền vững cho gần 2.000 người dân dễ bị tổn thương tại Đồng Tháp và Tây Ninh. Đây được xem là bước chuyển từ giai đoạn thí điểm sang nhân rộng các mô hình thích ứng hiệu quả với khí hậu.

Ông Vương Quốc Chiến, Quản lý Dự án vùng, WWF-Greater Mekông, cho biết từ kết quả giai đoạn I, các mô hình sinh kế “thuận thiên” như trồng lúa nổi, sen – cá kết hợp đã chứng minh hiệu quả kép: vừa phục hồi môi trường, vừa cải thiện thu nhập, đồng thời góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Trên nền tảng này, giai đoạn 2 sẽ mở rộng quy mô, tập trung vào các vùng đệm đất ngập nước quan trọng, tăng cường khả năng chống chịu cho cộng đồng.

Việc triển khai dự án không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học mà còn tạo sinh kế bền vững, giúp người dân ĐBSCL chủ động thích ứng trước những biến động khí hậu ngày càng khó lường.

NGỌC PHÚC