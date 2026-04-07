Hà Nội ưu tiên phát triển mạng lưới đổi pin xe điện nhanh 2-3 phút

Để thực hiện vùng phát thải thấp, Hà Nội đang hoàn thiện hạ tầng trạm sạc và ưu tiên triển khai mạng lưới tủ đổi pin nhỏ gọn tại các không gian công cộng phù hợp để người dân chỉ mất 2 - 3 phút đổi pin xe điện.

Trao đổi với báo chí về lộ trình, kế hoạch thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1 của Hà Nội từ ngày 1-7 tới, ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo UBND TP Hà Nội, các sở, ngành chức năng của thành phố đang triển khai xây dựng đề án về vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, trong đó xác định phạm vi, đối tượng áp dụng, lộ trình thực hiện và các giải pháp kỹ thuật, quản lý phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố.

TP Hà Nội đang tập trung phát triển hệ thống trạm sạc xe điện trên địa bàn

Để thực hiện đề án này, Hà Nội đang phấn đấu tăng tối đa số lượng xe buýt xanh hoạt động trong Vành đai 1 trước thời điểm thí điểm, ưu tiên trước các tuyến hoạt động trực tiếp trong vùng thí điểm. Đồng thời, sẽ bổ sung thêm nhiều trạm xe đạp công cộng để giải quyết "khoảng trống" kết nối chặng cuối và nghiên cứu mở thêm một số tuyến xe buýt điện cỡ nhỏ phù hợp với ngõ, phố hẹp trong Vành đai 1.

Sở Xây dựng Hà Nội đang lập phương án bố trí các bãi đậu xe tại các vị trí cửa ngõ giáp ranh vùng thí điểm để người dân gửi xe cá nhân, chuyển sang phương tiện công cộng. Bước đầu đã rà soát hơn 200 vị trí tại các địa bàn thuộc Vành đai 1, quá trình rà soát vẫn đang được tiếp tục.

Đặc biệt, các đơn vị chức năng cũng đang hoàn thiện hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin và các quy định pháp lý về phòng cháy chữa cháy cho trạm sạc dưới hầm chung cư. Trong đó xây dựng phương án ưu tiên triển khai mạng lưới tủ đổi pin nhỏ gọn tại không gian công cộng phù hợp để người dân chỉ mất 2 - 3 phút đổi pin, qua đó giải quyết đồng thời "bài toán" an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là tại khu phố cổ và khu tập thể cũ chật hẹp.

Các tủ đổi pin cho xe máy điện sẽ được lắp đặt tại nhiều địa điểm công cộng ở Hà Nội

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh, việc áp dụng vùng phát thải thấp từ ngày 1-7 tới là thí điểm theo vùng, kiểm soát khí thải ô tô, mô tô, xe gắn máy có lộ trình, có phạm vi, thời gian và đối tượng phù hợp, không triển khai đồng loạt trong toàn Vành đai 1.

Đồng thời, Sở Xây dựng Hà Nội đang phối hợp hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch để trình HĐND TP Hà Nội xem xét, đảm bảo người dân, nhất là nhóm thu nhập thấp không bị thiệt thòi trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Theo Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, ban hành ngày 26-11-2025, quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn TP Hà Nội, từ ngày 1-7-2026 thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1 (gồm 9 phường: Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ). Trong vùng phát thải thấp, Hà Nội cho phép các phương tiện giao thông không phát sinh khí thải, xe cơ giới thân thiện môi trường, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe ưu tiên và phương tiện giao thông có giấy phép lưu thông của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng, dầu hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải lưu thông trong vùng phát thải thấp. Đồng thời cấm xe máy xăng, dầu lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ, thời điểm hoặc khu vực.

KHÁNH NGUYỄN