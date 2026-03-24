Yêu cầu làm rõ diện tích rừng tự nhiên ở Lâm Đồng giảm hơn 17.700ha

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NN-MT) vừa có văn bản đề nghị Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng khẩn trương rà soát, làm rõ việc diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn năm 2025 giảm hơn 17.700ha so với năm 2024.

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, ngày 27-2-2026, UBND tỉnh Lâm Đồng công bố hiện trạng rừng năm 2025, trong đó cho thấy diện tích rừng tự nhiên tại địa phương giảm 17.715ha so với năm 2024. Do đó, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm yêu cầu Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng phải xác định cụ thể vị trí, diện tích, hiện trạng từng khu rừng bị giảm; đồng thời làm rõ nguyên nhân, thời điểm biến động đến từng lô rừng.

Thực hiện yêu cầu trên, Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo giải trình chi tiết. Theo đó, tổng diện tích rừng tự nhiên của tỉnh năm 2025 (sau sắp xếp) là khoảng 930.156ha, giảm 17.715ha so với năm trước.

Một vụ cháy rừng ở Lâm Đồng

Đáng chú ý, phần lớn diện tích rừng giảm được xác định là do sai khác giữa bản đồ và thực tế. Cụ thể, theo bản đồ hiện trạng năm 2024, các khu vực này được thống kê là rừng tự nhiên, nhưng qua rà soát bằng ảnh vệ tinh và kiểm tra thực địa năm 2025 cho thấy, đã không còn rừng từ nhiều năm trước, phần lớn đã bị người dân lấn chiếm, sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, diện tích rừng tự nhiên giảm do các nguyên nhân trực tiếp nhưng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, gồm: phá rừng trái pháp luật và cháy rừng 29,12ha; sạt lở do thiên tai 62,72ha; chuyển mục đích sử dụng rừng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội 35,27ha.

Lực lượng kiểm lâm khảo sát hiện trạng rừng ở Lâm Đồng

Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng cũng thừa nhận việc theo dõi, cập nhật diễn biến rừng tại một số địa phương, chủ rừng chưa kịp thời, dẫn đến chênh lệch số liệu giữa các năm. Đồng thời, việc xác định chính xác thời điểm, nguyên nhân mất rừng đối với các diện tích sai lệch gặp nhiều khó khăn do đã xảy ra từ trước đó.

Trước thực trạng này, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm yêu cầu địa phương tiếp tục rà soát chi tiết, đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi gây mất rừng tự nhiên. Hiện, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục kiểm tra, xác minh để làm rõ toàn bộ diện tích rừng biến động.

TIẾN THẮNG