Phường Phước Thắng hiến kế xử lý dứt điểm nạn xả rác

Chiều 8-4, Đảng ủy phường Phước Thắng (TPHCM) tổ chức hội nghị bàn giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, nhằm xử lý dứt điểm tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định đang diễn ra phức tạp trên địa bàn.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Phước Thắng tham gia dọn rác trên địa bàn, ngày 4-4

Tại hội nghị, theo lãnh đạo phường, dù đã nhiều lần ra quân dọn dẹp, huy động hơn 500 người và phương tiện thu gom, các “điểm nóng” rác thải vẫn tái diễn. Thực tế ghi nhận vẫn có trường hợp xả rác ngay trong và sau đợt ra quân, cho thấy ý thức một bộ phận người dân còn hạn chế.

Nguyên nhân được chỉ ra là công tác tuyên truyền chưa hiệu quả, quản lý chưa chặt đến từng hộ dân; nhiều hộ chưa đăng ký thu gom rác, phát sinh tình trạng đổ trộm, nhất là rác cồng kềnh.

Các khu phố hiến kế lắp camera khắc phục tình trạng đổ rác trộm trên địa bàn

Tại hội nghị, nhiều giải pháp được đề xuất như: lắp camera và phạt nguội, công khai người vi phạm; rà soát toàn bộ hộ dân, yêu cầu 100% hộ dân đăng ký thu gom rác; thống nhất giờ thu gom; lập tổ tuần tra xử lý vi phạm; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm...

Song song đó, phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng đa dạng hình thức, từ loa truyền thanh, mạng xã hội đến các nhóm Zalo khu dân cư; xây dựng mô hình tuyến đường tự quản; vận động người dân phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi nilông.

Lãnh đạo Đảng ủy phường nhấn mạnh, muốn xử lý triệt để phải siết quản lý từ cơ sở và nâng cao ý thức người dân, tránh tình trạng “dân đổ - phường dọn” kéo dài.

TRÚC GIANG

phường phước thắng môi trường xả rác lắp camera và phạt nguội công khai người vi phạm lập tổ tuần tra xử lý vi phạm xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm

