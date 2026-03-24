Cần thống nhất đơn giá thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt

Ngày 24-3, tại phường Vũng Tàu, Sở NN-MT TPHCM đã có buổi làm việc với UBND các xã, phường và các đơn vị thu gom về công tác quản lý chất thải rắn.

Tại buổi làm việc, Phòng Quản lý chất thải rắn của Sở NN-MT TPHCM đã trình bày những quy định pháp luật về công tác quản lý CTRSH và định hướng quản lý trong thời gian tới.

Lãnh đạo Sở NN-MT TPHCM phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: QUANG VŨ

Theo đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu cho biết, hiện nay trên địa bàn phường có 226 cá nhân và doanh nghiệp thực hiện việc thu gom, vận chuyển CTRSH. Hiện đơn giá đang áp dụng trên địa bàn phường là 50.000 đồng/hộ; còn đối với hộ kinh doanh/công ty/doanh nghiệp thì đóng trên cơ sở thỏa thuận, không cao hơn mức giá đang áp dụng chung.

Đại diện Phòng Quản lý chất thải của Sở NN-MT TPHCM báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: QUANG VŨ

Qua đó, phường Vũng Tàu cũng kiến nghị Sở NN-MT sớm tham mưu UBND TPHCM ban hành quy định chung, thống nhất phương thức và mức giá thu gom, vận chuyển CTRSH tại nguồn đảm bảo khả thi; hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc và thống nhất về hóa đơn thuế để tạo thuận lợi cho công tác thu phí. Đồng thời, sớm có phương án chấp thuận cải tạo Trạm trung chuyển rác hiện hữu trên địa bàn phường.

Tại cuộc họp, các đơn vị dịch vụ và hộ dân thu gom, vận chuyển rác của các xã, phường cũng phản ảnh những khó khăn và kiến nghị tháo gỡ những bất cập trong công tác quản lý chất thải rắn, trong đó tập trung vào 2 vấn đề chính: Điều chỉnh khung giờ thu gom sao cho hợp lý và điều chỉnh đơn giá sao cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

Đại diện một doanh nghiệp thu gom rác trên địa bàn phường Vũng Tàu trình bày những khó khăn, bất cập trong công tác thu gom rác hiện nay. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM cho biết, hiện nay việc phân loại rác tại nguồn vẫn chưa thực hiện được triệt để do nhiều nguyên nhân. Năm 2026, Sở NN-MT sẽ nghiên cứu, ban hành kế hoạch và quy định để năm 2027 sẽ thực hiện đồng bộ và triệt để.

Phó Giám đốc Sở NN-MT cho biết, hiện nay quy định phân loại CTRTN theo 3 loại. Tuy nhiên, TPHCM định hướng sẽ thực hiện phân 2 loại cơ bản: Loại rác có khả năng tái chế và rác còn lại. Trong đó, loại "rác còn lại" thì người dân phải trả tiền thu gom, vận chuyển và xử lý. Theo nguyên tắc ai thải ra rác nhiều sẽ phải trả tiền nhiều.

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ xây dựng lộ trình hỗ trợ người dân trong quá trình phân loại CTRSH tại nguồn và vận động người dân tách "rác tái chế" để giảm tiền thu gom, vận chuyển và xử lý. Cũng theo hướng này, TPHCM sẽ thay thế phương pháp chôn lấp bằng phương án đốt và phát điện.

Lãnh đạo Sở NN-MT cũng thông tin thêm, khi thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn, UBND TPHCM sẽ ban hành giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH áp dụng cho chủ cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH; ban hành giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH áp dụng cho cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải… Đồng thời phân vùng lại khu vực thu gom.

QUANG VŨ