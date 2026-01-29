TPHCM: Đề xuất cấp bù 225 tỷ đồng thực hiện miễn, giảm, hỗ trợ học phí

Sở Tài chính TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TPHCM về đề xuất cấp bù tiền miễn, giảm, hỗ trợ học phí cho học sinh trên địa bàn thành phố.

Trước đó, UBND TPHCM đã có Quyết định số 3199/QĐ-UBND (ngày 15-12-2025) về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026, trong đó bố trí dự toán kinh phí để cấp bù tiền miễn, giảm, hỗ trợ học phí đối với học kỳ II năm học 2025-2026 cho học sinh thành phố.

Do đó, đối với kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm, hỗ trợ học phí đã thực hiện trong học kỳ I năm học 2025-2026, Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất cấp bù trong dự toán kinh phí năm 2026 với tổng số tiền hơn 225 tỷ đồng.

Trong đó, đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD-ĐT TPHCM, kinh phí cấp bù học phí học kỳ I năm học 2025-2026 hơn 172 tỷ đồng (kinh phí miễn, giảm, hỗ trợ học phí của học kỳ II đã được bố trí trong dự toán năm 2026 là 215 tỷ đồng).

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập trực thuộc Sở GD-ĐT TPHCM và các cơ sở giáo dục trực thuộc sở, ngành trên địa bàn thành phố, kinh phí cấp bù học kỳ I năm học 2025-2026 là hơn 52 tỷ đồng (kinh phí miễn, giảm, hỗ trợ học phí của học kỳ II đã được bố trí trong dự toán năm 2026 hơn 65 tỷ đồng).

Hiện nay, chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí cho học sinh được thực hiện theo Nghị quyết số 217/2025/QH15 của Quốc hội (ban hành ngày 26-6-2025) về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 3-9-2025) quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

THU TÂM