Ngày 28-8, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành kết luận của Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại cuộc họp với Bộ GD-ĐT về một số nhiệm vụ, đề án.

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện chính sách về miễn - giảm học phí, hỗ trợ bữa trưa cho học sinh biên giới

Cụ thể, về triển khai xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện thông báo của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới bảo đảm chất lượng, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trình Chính phủ trước ngày 31-8.

Về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực GD-ĐT, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT khẩn trương phối hợp với các bộ: Tài chính, Y tế, VH-TT-DL hoàn thiện dự thảo nghị định bảo đảm đúng, bám sát và phù hợp các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật; trình Chính phủ.

Về việc xây dựng dự thảo Nghị định hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và THCS ở các xã biên giới đất liền, Bộ GD-ĐT khẩn trương làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan để hoàn thiện hồ sơ trình dự thảo Nghị định hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và THCS ở các xã biên giới đất liền bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và quy định của pháp luật; trình Chính phủ ban hành.

PHAN THẢO