Xây dựng quy chế sử dụng AI trong các cơ quan báo chí

Chiều 21-7, tại TPHCM, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam, tổ chức tọa đàm về dự thảo "Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho các cơ quan báo chí".

Thượng tá Đỗ Minh Kim, Cục An ninh mạng, phát biểu tại tọa đàm

Tại tọa đàm, đại diện ban soạn thảo trình bày quá trình xây dựng dự thảo "Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai quy chế sử dụng AI cho các cơ quan báo chí"; giới thiệu những nội dung cốt lõi định hướng việc xây dựng quy chế sử dụng AI trong hoạt động báo chí.

Theo đó, sổ tay nhằm thiết lập nguyên tắc, phạm vi, trách nhiệm và cơ chế kiểm soát việc nghiên cứu, phát triển, tích hợp và sử dụng AI trong hoạt động báo chí.

Cùng với đó là bảo đảm việc ứng dụng AI phục vụ đúng sứ mệnh, chức năng và trách nhiệm xã hội của báo chí; không làm suy giảm tính chính xác, trung thực, khách quan, nhân văn và lợi ích công chúng; góp phần nâng cao nghiệp vụ của người làm báo.

Sổ tay cũng khẳng định nguyên tắc con người giữ quyền kiểm soát, phán đoán nghề nghiệp và chịu trách nhiệm cuối cùng đối với mọi sản phẩm, quy trình hoặc quyết định báo chí có sử dụng AI. Đồng thời phòng ngừa, phát hiện và xử lý rủi ro phát sinh từ việc sử dụng AI; làm cơ sở để cơ quan báo chí xây dựng quy định nội bộ, quy trình nghiệp vụ, chương trình đào tạo, danh mục công cụ AI, cơ chế giám sát và xử lý vi phạm phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.

Sổ tay là khung định hướng chung của Hội Nhà báo Việt Nam. Từng cơ quan báo chí có trách nhiệm ban hành quy định nội bộ cụ thể, phù hợp với loại hình, quy mô, hạ tầng kỹ thuật và thực tiễn nghiệp vụ của mình.

Tại tọa đàm, các chuyên gia công nghệ, an ninh mạng và đại diện cơ quan báo chí tập trung thảo luận, góp ý về nguyên tắc sử dụng AI an toàn, quản trị rủi ro, bảo vệ dữ liệu; phòng ngừa nội dung giả mạo (Deepfake); cơ chế kiểm soát, giám sát và quản trị việc ứng dụng AI trong thực tiễn tại cơ quan báo chí...

Kết luận tọa đàm, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng đánh giá cao các ý kiến góp ý của chuyên gia, nhà quản lý, đại diện cơ quan báo chí và doanh nghiệp công nghệ.

Đồng chí Trần Trọng Dũng nhấn mạnh, việc xây dựng sổ tay hướng dẫn sử dụng AI là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí đang diễn ra mạnh mẽ. Qua đó, góp phần giúp các cơ quan báo chí khai thác hiệu quả thành tựu của AI nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và giữ vững vai trò, trách nhiệm của người làm báo.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị ban soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại tọa đàm, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo "Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai quy chế sử dụng AI cho các cơ quan báo chí", để sớm trình ban hành.

Trước đó, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố 10 quy tắc sử dụng AI trong báo chí. Theo đó, AI chỉ là công cụ kỹ thuật hỗ trợ, không thay thế nhà báo; không xem AI là nguồn tin; không đăng tải nguyên bản nội dung AI tạo ra; tuyệt đối không tạo hoặc phát tán thông tin giả; không sử dụng AI để tạo Deepfake hoặc giả mạo; bảo vệ nguồn tin và dữ liệu cá nhân; tôn trọng bản quyền; minh bạch khi sử dụng AI; nội dung nhạy cảm phải kiểm chứng nhiều lớp; tuân thủ pháp luật và định hướng.

THU HƯỜNG