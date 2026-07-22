Thúc đẩy chủ quyền dữ liệu để phát triển AI bền vững

Sáng 22-7, tại TPHCM, Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) - Văn phòng phía Nam phối hợp Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC), Trung tâm hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TPHCM (DXCenter), Security Bootcamp tổ chức hội thảo “AI và Chủ quyền dữ liệu trong kỷ nguyên số”.

Hội thảo tập trung chia sẻ các giải pháp phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, tự chủ gắn với chủ quyền dữ liệu, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp và viện - trường trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Ảnh: BÙI TUẤN

Bà Phạm Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc QTSC, cho rằng, AI đang trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế số, trong khi dữ liệu là tài sản chiến lược và nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo bà, Việt Nam cần làm chủ dữ liệu, hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực để xây dựng năng lực AI chủ quyền.

Văn phòng phía Nam của Hiệp hội Internet Việt Nam được định hướng sẽ đóng vai trò kết nối doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các đơn vị nghiên cứu nhằm thúc đẩy hợp tác, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và ứng dụng AI hiệu quả.

Tại hội thảo, các diễn giả tập trung thảo luận về AI chủ quyền, hạ tầng dữ liệu, quản trị AI, an ninh mạng và các giải pháp AI nội bộ cho doanh nghiệp. Trong đó, mô hình Local Data - AI Solutions được đánh giá giúp doanh nghiệp lưu trữ, xử lý dữ liệu trên hạ tầng riêng, kết hợp Local LLM, AI đa tác nhân và Edge AI để tăng cường kiểm soát dữ liệu.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng Trung tâm An ninh mạng QTSC chia sẻ tham luận. Ảnh: BÙI TUẤN

Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng Trung tâm An ninh mạng QTSC, doanh nghiệp cần chuyển từ bảo mật truyền thống sang quản lý toàn diện bề mặt tấn công AI, ưu tiên kiểm kê tài sản AI, đánh giá rủi ro, kiểm soát quyền truy cập và giám sát hoạt động nhằm bảo vệ dữ liệu. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của hạ tầng công nghệ, trung tâm dữ liệu và hệ thống giám sát an toàn thông tin trong việc bảo đảm vận hành AI an toàn, liên tục.

Theo các chuyên gia, ngày càng nhiều doanh nghiệp sở hữu dữ liệu quan trọng hoặc có yêu cầu bảo mật cao lựa chọn triển khai các giải pháp AI nội bộ trên hạ tầng riêng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nền tảng đám mây công cộng. Bên cạnh đó, Edge AI được đánh giá là giải pháp hiệu quả nhờ xử lý dữ liệu ngay tại thiết bị hoặc biên mạng, giảm độ trễ và hạn chế rủi ro khi dữ liệu phải truyền ra bên ngoài.

Nhiều mô hình ứng dụng AI được giới thiệu tại khu vực triển lãm. Ảnh: BÙI TUẤN

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra triển lãm, giới thiệu các giải pháp AI và chuyển đổi số.

BÙI TUẤN