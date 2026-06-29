TPHCM giám sát thường xuyên việc tháo gỡ các dự án tồn đọng

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM phối hợp chặt chẽ với tổ giám sát thường xuyên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, qua đó góp phần tháo gỡ các dự án, công trình, khơi thông nguồn lực cho sự phát triển của TPHCM.

Chiều 29-6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông và Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Thực hiện: VĂN MINH

Dự tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM.

Trình bày tham luận “Nâng cao chất lượng công tác giám sát thường xuyên, chủ động cảnh báo, phòng ngừa” tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, UBKT Thành ủy TPHCM và UBKT các cấp của thành phố đã tham mưu, thực hiện toàn diện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông và Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Trong đó, UBKT Thành ủy TPHCM và UBKT các cấp của thành phố đã đưa công tác giám sát thường xuyên trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ 2025 - 2030.

UBKT Thành ủy TPHCM cũng phối hợp chặt chẽ với Tổ giám sát thường xuyên của UBKT Trung ương trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài tại TPHCM; việc triển khai thực hiện 9 nghị quyết “trụ cột” của Trung ương, kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc.

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu phát biểu tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Cùng với đó, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về công tác giám sát thường xuyên cho cho cán bộ kiểm tra Đảng trong tình hình mới.

Trong đó, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và quán triệt các quy định, hướng dẫn mới về công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ thành phố, bằng hình thức trực tiếp cho gần 600 cán bộ làm công tác kiểm tra cơ sở, theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, tập trung giải đáp những khó khăn, vướng mắc.

Qua đó, giúp cho cấp ủy, UBKT các cấp nhận thức rõ hơn vai trò của công tác giám sát thường xuyên, không chỉ là khâu hỗ trợ kiểm tra mà là chức năng chủ động, phòng ngừa, cảnh báo sớm, ngăn chặn từ sớm, từ xa các vi phạm có thể xảy ra tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM cho biết, thời gian tới, UBKT Thành ủy TPHCM và UBKT các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác giám sát thường xuyên, xem đây là nhiệm vụ quan trọng.

Đồng thời, đổi mới phương pháp, hình thức giám sát, chuyển mạnh từ giám sát theo vụ việc sang giám sát theo lĩnh vực, theo chức trách nhiệm vụ được giao, kết hợp giữa giám sát trực tiếp và giám sát qua hệ thống thông tin, dữ liệu quản lý.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Song song đó, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác giám sát thường xuyên; triển khai và vận hành thông suốt các phần mềm ứng dụng về kiểm tra, giám sát, do Trung ương chuyển giao và của TPHCM.

UBKT Thành ủy TPHCM đã tham mưu thành lập 19 Tổ công tác tăng cường nắm tình hình, giám sát thường xuyên việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đã đề xuất giải quyết 337 nội dung còn khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

VĂN MINH