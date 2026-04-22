Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát trên dữ liệu trong toàn ngành Kiểm tra Đảng

Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nghiêm Xuân Thành cho biết, ngành Kiểm tra Đảng đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, đáp ứng yêu cầu “kiểm tra, giám sát trên dữ liệu” trong toàn ngành, nhất là trong kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý.

Sáng 22-4, UBKT Trung ương tổ chức hội nghị toàn ngành để phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong ngành Kiểm tra Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương. Đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM, cùng lãnh đạo UBKT Thành ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát dự tại điểm cầu TPHCM.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 3.993 điểm cầu, với hơn 97.120 đại biểu tham dự.

Ảnh: VĂN MINH

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nghiêm Xuân Thành báo cáo về Nghị quyết 05-NQ/TW của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Chương trình hành động số 01-CTr/UBKTTW của ngành Kiểm tra Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Theo đó, chương trình hành động đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, đề án quan trọng, có tính chiến lược trong giai đoạn 2026-2030.

Ảnh: VĂN MINH

Trong đó, ngành Kiểm tra Đảng xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác kiểm tra, giám sát; nâng tầm cơ chế giám sát trong Đảng gắn với các phương thức kiểm soát quyền lực. Kiểm tra, giám sát được xác định là phương thức lãnh đạo quan trọng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Chương trình cũng đặt ra yêu cầu xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm, phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm nghiêm trọng; đồng thời hình thành, lan tỏa văn hóa chính trị trách nhiệm trong nội bộ Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó là triển khai giám sát việc giải quyết những vấn đề nóng mà dư luận xã hội quan tâm như vận hành của hệ thống chính trị, công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm ở tầm quốc gia và địa phương.

Chương trình hành động cũng nêu rõ yêu cầu có cơ chế đãi ngộ tương xứng để thu hút, giữ chân và phát triển nhân tài, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, “trong sáng như gương, sắc bén như gươm”, kiên định trước khó khăn, không chịu bất kỳ sức ép, tác động hay cám dỗ nào.

Ảnh: VĂN MINH

Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nghiêm Xuân Thành cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu “kiểm tra, giám sát trên dữ liệu” trong toàn ngành, nhất là đối với việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý.

Tại hội nghị, Ủy viên UBKT Trung ương Phạm Thái Hà báo cáo về Quy định số 21-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, công chức trong ngành Kiểm tra Đảng nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của nghị quyết, qua đó thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của ngành. Từ đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu; bảo đảm nghị quyết, chương trình hành động được triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt trong toàn ngành Kiểm tra Đảng trong giai đoạn mới. Hội nghị cũng phổ biến những điểm mới của Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng để đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra các cấp kịp thời nắm bắt, triển khai hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

