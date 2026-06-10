TPHCM nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Thành ủy TPHCM vừa ban hành chương trình hành động về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Trong đó nêu rõ, quan tâm bảo vệ cán bộ kiểm tra năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung, kiên định trước mọi khó khăn, không chịu sức ép, tác động hay cám dỗ.

Thành ủy TPHCM ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Chương trình hành động xác định rõ, cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận, mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Cùng với đó, cấp ủy, tổ chức Đảng chủ động rà soát, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. UBKT các cấp tiếp tục thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, không để có “khoảng trống”, “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát theo phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng ngay từ cơ sở; tăng cường tự kiểm tra, giám sát ngay từ chi bộ, trách nhiệm giám sát của đảng viên trên tinh thần “toàn Đảng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát”.

Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát các ngành, lĩnh vực trọng điểm hoặc các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm; những nơi có dấu hiệu nội bộ mất đoàn kết, những vấn đề dư luận quan tâm.

Đổi mới tư duy, phương pháp kiểm tra, giám sát, chuyển từ “bị động” sang “chủ động”, từ trọng tâm sang công tác phòng ngừa, cảnh báo vi phạm để phát hiện các nguy cơ có thể dẫn đến sai phạm.

TPHCM tiếp tục chú trọng thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong công tác kiểm tra, giám sát từ cách làm truyền thống sang giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu trong toàn ngành kiểm tra nhằm đảm bảo khách quan, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; đào tạo cán bộ có chuyên môn sâu trong một số lĩnh vực trọng yếu, có nhiều nguy cơ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như: công tác cán bộ, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, tài chính, ngân hàng, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công…

TPHCM kiên quyết điều động, chuyển vị trí công tác hoặc tinh giảm biên chế đối với cán bộ ngành kiểm tra có các biểu hiện: nể nang, ngại đấu tranh, sợ trách nhiệm, thiếu công tâm; năng lực, chuyên môn nghiệp vụ yếu, phương pháp công tác kém hiệu quả; có những hành vi dung túng, bao che khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, công chức, viên chức.

Đồng thời tăng cường tuyển chọn, tiếp nhận cán bộ có đủ tiêu chuẩn theo quy định, có trình độ chuyên môn sâu ở những lĩnh vực cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát và đáp ứng được yêu cầu cán bộ kiểm tra thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp “trong sáng như gương, sắc bén như gươm”; quan tâm bảo vệ cán bộ kiểm tra năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung, kiên định trước mọi khó khăn, không chịu sức ép, tác động hay cám dỗ.

Mục tiêu chương trình hành động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát gắn với kiểm soát quyền lực; kiên quyết kiểm tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đồng thời giữ vững kỷ luật, kỷ cương, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, năng lực quản lý, quản trị quốc gia vì sự phát triển của đất nước nói chung, vì sự phát triển của Đảng bộ TPHCM nói riêng. Theo đó, thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 100% tổ chức Đảng, đảng viên theo chương trình, kế hoạch; kiểm tra, giám sát 100% việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng, đảng viên; thực hiện nghiêm chế độ tự kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu.

VĂN MINH