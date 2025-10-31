TPHCM: Hơn 1.500 người diễn tập chữa cháy và cứu nạn

Ngày 31-10, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH, PC07), Công an TPHCM tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà SaiGon Centre (phường Sài Gòn), với 1.534 người tham gia.

Clip: Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà SaiGon Centre. Thực hiện: VĂN ANH - MẠNH THẮNG

Tình huống giả định, vào khoảng 8 giờ 50 phút, tại tầng hầm B3, do nhiên liệu rò rỉ từ một số xe máy tồn tại lâu ngày tạo ra môi trường chứa hơi xăng dầu, gặp phải nguồn lửa và gây ra cháy, lửa lan nhanh, tạo đám cháy lớn có nhiều khói, khí độc lan ra các tầng của tòa nhà theo hướng đường ram dốc, thang bộ và hộp gen kỹ thuật…

Khói nghi ngút từ tầng hầm. Ảnh: CẨM TUYẾT

Lúc này, tại khu vực tầng 5 tổ chức sự kiện. Khi nghe tin cháy từ hệ thống loa, mọi người tìm đường thoát nạn ra khỏi tòa nhà. Do cháy nên thang máy dừng hoạt động. Tất cả mọi người đổ dồn về hướng cầu thang bộ tạo ra khung cảnh đám đông chen lấn làm cho nạn nhân ngã, ngất xỉu. Hàng chục người đã mắc kẹt trong tòa nhà.

Nhân viên được hướng dẫn thoát nạn. Ảnh: CẨM TUYẾT

Phát hiện cháy, lực lượng bảo vệ và PCCC cơ sở hướng dẫn nhân viên, người dân thoát nạn và tổ chức chữa cháy.

Các lực lượng nỗ lực chữa cháy. Ảnh: CẨM TUYẾT

Nhận tin báo, Phòng PC07 huy động Đội Công tác Chữa cháy và CNCH, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực cùng nhiều phương tiện khẩn trương đến hiện trường.

Chỉ huy tại hiện trường. Ảnh: CẨM TUYẾT

Lực lượng PCCC-CNCH chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: VĂN ANH

Các lực lượng phối hợp triển khai nhiều mũi khống chế đám cháy, xe thang được sử dụng để tiếp cận và giải cứu người mắc kẹt ở tầng cao.

Sử dụng xe thang cứu người mắc kẹt ở tầng cao. Ảnh: CẨM TUYẾT

Robot chữa cháy TAF35 được điều động đến hiện trường phun nước áp lực cao và phun sương làm mát. Xe hút khói cũng được bố trí hoạt động nhằm đưa khói ở khu vực tầng hầm ra ngoài.

Robot chữa cháy TAF35C phun xa 80m tham gia diễn tập. Ảnh: CẨM TUYẾT

Cảnh sát cơ động sử dụng chó nghiệp vụ hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong tầng hầm và góc khuất tòa nhà.

Lực lượng PCCC-CNCH nỗ lực chữa cháy. Ảnh: CẨM TUYẾT

Cảnh sát giao thông hỗ trợ phân luồng giao thông quanh khu vực phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn. Các xe cứu thương được huy động, lực lượng y tế sơ cứu và chuyển người bị nạn đến bệnh viện.

Các lực lượng di chuyển nạn nhân ra ngoài. Ảnh: CẨM TUYẾT

Sơ cứu cho nạn nhân. Ảnh: CẨM TUYẾT

Sau ít phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn, toàn bộ nạn nhân được đưa ra khu vực an toàn.

Kết thúc diễn tập, cảnh sát cơ động quay về điểm tập trung. Ảnh: CẨM TUYẾT

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, nhấn mạnh, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội là sự xuất hiện nhiều công trình cao tầng, siêu cao tầng, công trình ngầm... Trong đó, tòa nhà Saigon Centre là công trình được hình thành khá sớm và là tổ hợp không gian thương mại quy mô lớn bao gồm văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn…

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng phát biểu tại diễn tập. Ảnh: VĂN ANH

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, đặc điểm chung của loại hình công trình này là diện tích không gian sử dụng lớn, số lượng người tập trung đông và tồn chứa nhiều vật tư, thiết bị sử dụng điện, chất dễ cháy. Việc diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà Saigon Centre là thiết thực, quan trọng và cần thiết.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng tặng hoa các đơn vị tham gia diễn tập. Ảnh: CẨM TUYẾT

"Đây là cơ hội để Ban quản lý tòa nhà và lực lượng tham gia rà soát, kiểm tra, đánh giá toàn diện về lực lượng, phương tiện, công tác chỉ huy điều hành và cơ chế chỉ huy, phối hợp tác chiến khi có tình huống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ xảy ra", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng nhấn mạnh.

CẨM TUYẾT - VĂN ANH