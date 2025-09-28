Gần 400 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại đường hầm sông Sài Gòn

Ngày 28-9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), PC07, Công an TPHCM phối hợp Sở Xây dựng TPHCM tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TPHCM). Có 386 người tham gia.

Tình huống giả định, xe tải chở hàng hóa có tải trọng 2,5 tấn lưu thông qua hầm sông Sài Gòn (hướng di chuyển từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn) thì gặp sự cố bị tắt máy, dừng xe đột ngột. Lúc một chiếc ô tô 4 chỗ chạy cùng chiều phía sau không xử lý kịp, tông vào đuôi xe tải.

Vụ va chạm làm phần đầu ô tô 4 chỗ biến dạng, tài xế cùng 1 người mắc kẹt bên trong. Hàng hóa phía sau xe thì tải bốc cháy dữ dội, do chập dây điện.

Tình huống giả định tại đường hầm sông Sài Gòn

Do sự cố đột ngột, nhiều người điều khiển ô tô, xe máy trong hầm bị hoảng loạn, va chạm với nhau khiến nhiều người bị thương, la hét, tìm đường thoát nạn. Thời điểm này, trong đường hầm còn 8 ô tô, 10 xe mô tô bị kẹt lại.

Sự cố làm 6 người bị thương, 35 người bị kẹt trong đường hầm.

Phát hiện sự cố, Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn bật còi báo động, phát loa thông báo cho người kẹt trong hầm tìm ra lối thoát hiểm và triển khai lực lượng tại chỗ đến dập lửa.

Phòng PC07 cũng điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Nạn nhân nhanh chóng được tìm thấy, sơ cứu và đưa ra ngoài an toàn

Đặc biệt, Robot chữa cháy TAF35 được điều động đến hiện trường phun nước áp lực cao và phun sương làm mát. Robot này nặng khoảng 4 tấn, được vận hành từ xa trong phạm vi khoảng 300m, có vòi phun công suất lên đến 4.700 lít/phút với tầm phun 80m, có thể tiếp cận đám cháy và dập lửa dễ dàng.

Robot chữa cháy TAF35C phun xa 80m tham gia diễn tập

Lực lượng PCCC-CNCH triển khai nhiều mũi khống chế hỏa hoạn. Các y, bác sĩ cũng được huy động đến hiện trường sơ cấp cứu cho nạn nhân và đưa vào bệnh viện.

Sau 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng PCCC-CNCH nỗ lực dập tắt đám cháy

Mỗi ngày có trên 55.000 lượt ô tô và 300.000 lượt xe gắn máy lưu thông qua hầm sông Sài Gòn. Với lưu lượng và mật độ giao thông này, nguy cơ xảy ra tai nạn, va chạm giao thông và có thể dẫn đến cháy, nổ là rất lớn. Do đó, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho công trình này đòi hỏi phải thường xuyên được quan tâm đặc biệt, trong đó có công tác đảm bảo an toàn về PCCC.

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng PC07 cho biết, đường hầm sông Sài Gòn là một công trình trọng điểm kết nối các tuyến giao thông huyết mạch của Thành phố. Thời gian qua, các lực lượng liên quan đã tích cực phối hợp diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, để ngày càng hoàn thiện cơ chế vận hành, công tác phối hợp, chỉ huy, điều hành, nâng cao hiệu quả xử lý khi có tai nạn, sự cố xảy ra.

CẨM TUYẾT