TPHCM: Hơn 3.000 căn nhà được giải quyết cấp sổ hồng

Chiều 18-6, Tổ công tác 1645 do Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì, làm việc với các chủ đầu tư nhằm tháo gỡ vướng mắc, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở thương mại.

Buổi họp gỡ vướng cấp sổ hồng của Tổ công tác 1645. Ảnh: THANH HIỀN

Tại buổi làm việc, tổ công tác đã xem xét cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 4 dự án.

Cụ thể, đối với dự án Khu nhà ở Minh An, phường Tân Khánh do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Minh An làm chủ đầu tư (CĐT), có tổng cộng 201 căn nhà thấp tầng. Sau khi lắng nghe các đơn vị báo cáo tình trạng pháp lý của dự án, ông Nguyễn Toàn Thắng đã thống nhất giải quyết cấp sổ hồng cho người mua.

Đối với dự án Chung cư Khu vườn trên mây A&T (A&T Sky Garden) tại khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị A&T Bình Dương làm CĐT. Dự án có quy mô 946 căn hộ chung cư và 17 căn thương mại dịch vụ - văn phòng. Tổ công tác đã thống nhất cấp sổ hồng cho người mua sau khi có thông báo nghiệm thu công trình tại dự án.

Dự án Chung cư An Bình tại phường Dĩ An do doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ và Thương mại Hải Long (gọi tắt là DNTN Hải Long) làm CĐT. Theo giấy phép xây dựng, dự án có quy mô 21 tầng và tầng hầm với mục đích làm trung tâm thương mại và chung cư cao tầng. Trước đây, CĐT có nộp hồ sơ chuyển nhượng căn hộ cho khách hàng. Tuy nhiên, công trình xây dựng tại dự án chưa phù hợp với giấy phép xây dựng được cấp nên chưa có cơ sở giải quyết. Tại buổi làm việc, CĐT đề nghị cấp sổ hồng cho hơn 515 căn hộ đã bán cho người mua. Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, quan điểm của Sở NN-MT là sẽ giải quyết cấp sổ hồng cho người mua. Tuy nhiên, Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM phải có văn bản gửi Sở Xây dựng TPHCM xác định một số xây dựng khác với giấy phép xây dựng. Sau khi Sở Xây dựng có ý kiến, đơn vị cấp giấy sẽ giải quyết cấp sổ hồng.

Đối với chung cư Vũng Tàu Gateway tại Khu Trung tâm Chí Linh, phường Tam Thắng, do Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng làm CĐT. Dự án có quy mô 29 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng kỹ thuật với 1.538 căn hộ. Đối với dự án này, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với dự án. Sau đó, Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ tiến hành cấp sổ hồng cho người mua.

THANH HIỀN