TPHCM: Đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án

Chủ tịch UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn TPHCM.

Buổi họp gỡ vướng cấp sổ hồng của Tổ công tác 1645. Ảnh: THANH HIỀN

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở còn tồn đọng. Đồng thời, tổng hợp, lập danh mục toàn bộ các dự án nhà ở thương mại đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được cấp sổ; phân loại, xác định cụ thể nguyên nhân vướng mắc đối với từng dự án; xây dựng kế hoạch, lộ trình và thời hạn xử lý cụ thể để tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, Sở NN-MT cũng được giao thực hiện công khai thông tin các dự án phát triển nhà ở trên Cổng thông tin điện tử của sở; kết nối, chia sẻ dữ liệu với các sở ngành, cơ quan thuế và UBND phường, xã, đặc khu nhằm phục vụ công tác quản lý, giải quyết hồ sơ cấp sổ hồng.

Sở Xây dựng được giao rà soát, tổng hợp đầy đủ số liệu đối với các dự án có liên quan nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư; phối hợp Tổ Công tác 1645 và các cơ quan liên quan đề xuất hướng xử lý đối với các vướng mắc về nghĩa vụ nhà ở xã hội và nghĩa vụ tài chính phát sinh; chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị Thuế TPHCM và các Thuế cơ sở phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố rà soát, hoàn thành việc xác định nghĩa vụ tài chính và tính lệ phí trước bạ đối với 11.031 hồ sơ tại báo cáo số 14/BC-BĐT của Ban Đô thị - HĐND TPHCM, và các hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố chuyển đến, làm cơ sở giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà.

THANH HIỀN