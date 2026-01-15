TPHCM khởi công 4 công trình y tế trọng điểm

Sáng 15-1, tại Cụm y tế Tân Kiên (xã Tân Nhựt, TPHCM), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM tổ chức khởi công đồng loạt 3 dự án: Ngân hàng máu, Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2 và Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm Thành phố. Cùng ngày, Trung tâm chuyên sâu bệnh nhiệt đới (khối 4B) Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng được khởi công.

Nghi thức khởi công 3 dự án: Ngân hàng máu, Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2 và Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm Thành phố

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM, cả 3 dự án đều là công trình dân dụng cấp II, dự án nhóm B, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố với quy mô chung 9 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Cụ thể, Ngân hàng Máu (trực thuộc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM) được xây dựng đạt chuẩn GMP châu Âu trên diện tích 7.647 m², tổng diện tích sàn 25.894 m² với tổng mức đầu tư 699,482 tỷ đồng. Dự kiến công suất giai đoạn đầu đạt 500.000 đơn vị máu/năm, tiến tới đạt 1.000.000 đơn vị/năm lộ trình đến giai đoạn 2050 (gấp 4 lần hiện tại).

Trung tâm Cấp cứu 115 - Cơ sở 2 có diện tích đất 1.480 m², tổng diện tích sàn xây dựng 12.304 m² với tổng mức đầu tư 299,972 tỷ đồng. Công trình được định hướng trở thành Trung tâm chỉ huy cấp cứu 115 hiện đại nhất cho toàn thành phố; đồng thời cũng là nơi xây dựng hệ thống cung ứng, hậu cần (bảo trì, bảo dưỡng xe cứu thương, thiết bị y tế trên xe; khử khuẩn xe cứu thương; bổ sung thuốc, vật tư cấp cứu...) trong hoạt động cấp cứu ngoài bệnh viện.

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố có diện tích đất 6.000 m², tổng diện tích sàn xây dựng là 19.869 m², tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng với mục tiêu nghiên cứu, chế tạo mẫu kiểm chuẩn; kiểm định thiết bị y tế; đào tạo cán bộ chuyên môn và tối ưu hóa quy trình xét nghiệm cho toàn khu vực.

Đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu các đơn vị đặt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn, tiến độ lên hàng đầu. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, do đó mỗi hạng mục, mỗi mét vuông xây dựng phải thể hiện được tinh thần trách nhiệm xây dựng cao nhất với nhân dân, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Theo đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, TPHCM kỳ vọng Cụm Y tế Tân Kiên sẽ là mô hình kiểu mẫu về y tế chuyên sâu của cả nước. 3 dự án được khởi công là quyết tâm chính trị của thành phố trong việc nâng cao chất lượng sống của người dân. Việc đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và máy móc trang thiết bị hiện đại tại Cụm Y tế Tân Kiên, không chỉ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng phía Tây Thành phố.

Đây là minh chứng trong việc hiện thực hóa chương trình y tế chuyên sâu, nâng cao chất lượng sống nhân dân, tạo bước đột phá cho ngành y tế trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa y tế TPHCM vươn tầm châu Á.

Cụm y tế Tân Kiên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước đó, tại Cụm Y tế Tân Kiên đã đưa vào hoạt động Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Truyền Máu Huyết học, Trung tâm Pháp Y và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Định hướng trong tương lai, ngành y tế thành phố sẽ tiếp tục triển khai Dự án Bệnh viện Chấn thương và Dự án Bệnh viện Thực hành 500 giường tại Cụm Y tế Tân Kiên. Sau khi hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành một quần thể y tế hoàn chỉnh, kết hợp chặt chẽ giữa điều trị chuyên khoa, chẩn đoán chuyên sâu và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

* Cùng ngày, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng Trung tâm chuyên sâu bệnh nhiệt đới (khối 4B) Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM). Đây là công trình dân dụng cấp II, nhóm B, có quy mô hạ tầng kỹ thuật đáp ứng 120 giường chuyên khoa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án xây dựng Trung tâm chuyên sâu bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1

Tổng diện tích xây dựng 7.921m2 với tổng mức đầu tư trên 349 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Công trình có 1 tầng hầm, 9 tầng nổi và tầng tum kỹ thuật. Ngoài ra, dự án còn đầu tư các hạng mục phụ trợ như bể xử lý nước thải công nghệ cao, máy phát điện dự phòng, hệ thống cây xanh và đường nội bộ, đảm bảo vận hành an toàn, bền vững.

THÀNH SƠN