TPHCM nắng nóng suốt 5 ngày nghỉ lễ

Cụ thể, các ngày 29 và 30-4, Hà Nội có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Từ ngày 1 đến 3-5, Hà Nội đêm không mưa, ngày trời nắng nhưng ít khả năng xảy ra nắng nóng.

Xuyên suốt từ ngày 29-4 đến 3-5, hình thái thời tiết chủ đạo của TPHCM là ngày nắng, trưa và chiều nắng nóng, phổ biến ít mưa.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, từ nay đến dịp nghỉ lễ, cơ bản miền Bắc không có nắng nóng. Ngày 29 và 30-4, miền Bắc có mưa rào, có nơi mưa to. Từ ngày 1 đến 3-5, ngày nắng, về chiều và tối mưa rải rác.



Tại Trung bộ, ngày 29 và 30-4, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến ít mưa, ngày nắng. Từ ngày 1 đến 3-5, chiều tối và đêm mưa rào, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây của Bắc Trung bộ nắng nóng. Cảnh báo thời tiết chuyển mùa, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Nam bộ và Tây Nguyên, từ ngày 29-4 đến 3-5, hình thái chủ đạo là ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Đông Nam bộ có nắng nóng diện rộng.

Ngày 25-4, nắng nóng đã xảy ra diện rộng tại miền Đông và miền Tây Nam bộ. Nhiệt độ thực đo tại Đồng Phú (Bình Phước) là 37,1oC; Biên Hòa (Đồng Nai) 37,6oC; Thủ Dầu Một (Bình Dương) 36,6oC; Nhà Bè (TPHCM) 35,5oC, Vĩnh Long 35,8oC, Thổ Chu (Kiên Giang) 35,1oC...