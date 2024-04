TPHCM: Phân bổ tuyển sinh đầu cấp dựa theo nơi ở của học sinh là chính

Theo đó, TP Thủ Đức và 21 quận, huyện chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2024-2025 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, tuyển sinh thực hiện hoàn toàn theo hình thức trực tuyến.

"Năm ngoái, phân bổ chỗ học đầu cấp dựa trên nhiều tiêu chí gồm: chỗ ở, địa chỉ thường trú, chỗ học ở bậc học trước đó của học sinh thì năm nay chỉ căn cứ trên một tiêu chí chính là chỗ ở của học sinh và "lý do khác". Ở tiêu chí "lý do khác", địa phương được giao quyền chủ động thực hiện phù hợp tình hình thực tế. Sở GD-ĐT sẽ có hướng dẫn chung về nguyên tắc tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, còn lại kế hoạch cụ thể sẽ do quận, huyện triển khai thực hiện", Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết.