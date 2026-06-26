TPHCM phấn đấu giao biên chế chính thức cho xã, phường, đặc khu trong tháng 7

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu khẩn trương rà soát tình hình quản lý, sử dụng biên chế tại các địa phương, đơn vị, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy phân bổ biên chế năm 2026, chuẩn bị phương án phân bổ giai đoạn 2027-2030.

Sáng 26-6, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 về công tác tổ chức xây dựng Đảng; giao ban chuyên đề công tác cán bộ, đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao đổi cùng đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Nhiều mô hình hỗ trợ cơ sở

Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Thái Thị Bích Liên cho biết, đến hết tháng 5-2026, Đảng bộ Thành phố có 2.455 tổ chức cơ sở Đảng với gần 390.900 đảng viên; so với quý 1-2026 tăng hơn 3.800 đảng viên và 333 tổ chức cơ sở Đảng do thực hiện sắp xếp, chuyển đổi mô hình tổ chức đảng và tiếp nhận tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước theo quy định.

Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cũng thông tin, trong 6 tháng đầu năm, công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên và Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đinh Thanh Nhàn dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhiều mô hình hay được triển khai hiệu quả, như mô hình tập huấn trực tiếp gắn với phương châm “cầm tay chỉ việc” sát thực tiễn cơ sở; mô hình thành lập 3 tổ công tác chỉ đạo theo khu vực, điều hành linh hoạt, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh tại cơ sở. Thành phố cũng triển khai mô hình biệt phái, tăng cường công chức sở, ngành về cơ sở; mô hình xây dựng chính quyền số dùng chung theo hướng tinh gọn, số hóa và phi địa giới hành chính.

Ban Tổ chức Thành ủy cũng tập trung tham mưu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; tổ chức mô hình sinh hoạt chi bộ mẫu nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tham mưu để thành lập Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố.

Đồng chí Thái Thị Bích Liên báo cáo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, cấp ủy một số phường, xã đã chia sẻ kết quả, cách làm hay trong công tác tổ chức xây dựng Đảng tại địa phương.

Xây dựng cơ chế tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong điều kiện nhiều áp lực.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo. Ảnh VIỆT DŨNG

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thành ủy chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Trong đó, một số địa phương còn thiếu cán bộ đáp ứng yêu cầu để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng; còn tình trạng cán bộ lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh, nếu sau một thời gian vẫn không đáp ứng yêu cầu thì phải mạnh dạn rà soát, sắp xếp lại.

Đồng chí cũng lưu ý việc đánh giá cán bộ hàng quý ở một số nơi còn nể nang, chưa phản ánh đúng thực chất mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chưa tạo động lực cho cán bộ làm tốt.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan và Ban Thường vụ các xã, phường, đặc khu rà soát, hoàn thiện mô hình, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí thông tin, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công các đồng chí Thường vụ Thành ủy trực tiếp làm việc với từng địa phương để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; đồng thời rà soát đội ngũ cán bộ, kịp thời đề xuất sắp xếp, luân chuyển đối với những trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh VIỆT DŨNG

Đối với nhiệm vụ thuộc Ban Tổ chức Thành ủy, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu khẩn trương rà soát tình hình quản lý, sử dụng biên chế tại các xã, phường, đặc khu và các sở, ngành để tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy phân bổ biên chế năm 2026, chuẩn bị phương án phân bổ giai đoạn 2027-2030; phấn đấu trong tháng 7 ban hành quyết định giao biên chế chính thức cho các xã, phường, đặc khu và các sở, ngành thành phố, làm cơ sở sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ đồng bộ.

Cùng với đó, Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu tham mưu việc bố trí thêm cấp phó chủ tịch UBND ở những địa phương được tăng số lượng cấp phó; tham mưu tổ chức thi tuyển công chức, viên chức tại những nơi còn thiếu nhân sự. Đồng thời xây dựng cơ chế tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào làm việc trong hệ thống chính trị thành phố, bảo đảm phát huy đúng năng lực sau tuyển dụng.

Một nhiệm vụ quan trọng là trong quý 3, các địa phương phải rà soát toàn bộ nhiệm vụ được thành phố phân cấp, ủy quyền ở cả khối Đảng và khối chính quyền; xác định rõ nhiệm vụ thực hiện hiệu quả để tiếp tục triển khai, nhiệm vụ vượt quá khả năng thì mạnh dạn đề xuất điều chỉnh hoặc chuyển về thành phố nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phạm Thành Kiên phát biểu tiếp thu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tiếp thu, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phạm Thành Kiên khẳng định Ban Tổ chức Thành ủy sẽ khẩn trương cụ thể hóa đầy đủ các nội dung chỉ đạo vào chương trình, kế hoạch công tác và triển khai đến các cấp ủy trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như rà soát, phân bổ biên chế, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu cán bộ, đảng viên và tăng cường hướng dẫn, đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ Thành ủy và Trung ương giao.

THU HƯỜNG