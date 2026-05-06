Ứng dụng chuyển đổi số trong thẩm tra lý lịch phát triển đảng viên

Ngày 6-5, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên.

Đồng chí Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương chủ trì buổi khảo sát. Về phía TPHCM, tiếp đoàn có đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cùng các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Thông tin với đoàn khảo sát, Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận Phan Thị Thanh Phương cho biết, một trong những vướng mắc trong công tác kết nạp đảng cho công nhân, người lao động là công tác thẩm tra lý lịch, nhất là cơ chế xác minh hồ sơ đối với các trường hợp ở tỉnh, thành; có những hồ sơ kéo dài 2-3 năm, làm giảm ý chí phấn đấu của quần chúng. Từ đó, đồng chí đề xuất cơ chế xác minh, thẩm tra lý lịch liên tỉnh thành.

Về công tác đảng, khu phố bị áp lực trong nhận xét đảng viên 213 (sinh hoạt theo Quy định 213 của Bộ Chính trị). Theo bà Phan Thị Thanh Phương, rất nhiều trường hợp phải lấy ý kiến nơi cư trú đối với đảng viên 213 như định kỳ cuối năm, chuyển công tác, quy hoạch, bổ nhiệm… Có những trường hợp mới lấy ý kiến cho nội dung này xong lại tiếp tục lấy ý kiến để phục vụ nội dung khác.

Từ đó, Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận đề xuất nơi cư trú cho ý kiến đối với đảng viên mỗi năm 1 lần và có giá trị sử dụng trong 1 năm. Phiếu lấy ý kiến nơi cư trú có thể đưa lên phần mềm quản lý đảng viên để trích xuất khi cần.

Các địa phương nêu vướng mắc về tỷ lệ phát triển đảng viên được tính trên tổng số đảng viên. Bí thư Đảng ủy phường Tân Thuận Hàng Thị Thu Nga cho rằng cách tính tỷ lệ này là chưa hợp lý, bởi có những cơ sở đảng đã hết nguồn. Đồng thời đề xuất nên tính tỷ lệ phát triển đảng viên trên cơ sở số lượng nguồn hiện có thay bằng tổng số đảng viên của chi bộ, đảng bộ.

Mặt khác, trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường Tân Thuận gặp tình trạng “biên chế mỏng, nhiệm vụ dày”. Phường Tân Thuận không đề xuất tăng biên chế mà giao biên chế phải được triển khai song song với đổi mới phương thức hoạt động và chuyển đổi số. “Hiện đổi mới phương thức hoạt động và chuyển đổi số đang trong quá trình hoàn thiện, chúng tôi đề xuất Trung ương nghiên cứu kỹ lộ trình tinh giản biên chế, nếu không sẽ tạo áp lực rất lớn cho cán bộ, công chức, nhất là trong bối cảnh người hoạt động không chuyên trách kết thúc nhiệm vụ vào cuối tháng 5-2026”, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thuận kiến nghị.

Trao đổi với các địa phương, đồng chí Trần Viết Cường cho biết, đối với "điểm nghẽn" về thẩm tra xác minh lý lịch, sắp tới Trung ương sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác đảng. Việc khai thác dữ liệu tập trung sẽ thay thế phương thức xác minh theo kiểu truyền thống, cho phép các cấp ủy chia sẻ thông tin thông suốt, đơn giản thủ tục hành chính trong công tác đảng viên. “Mục tiêu là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Đảng liên thông với dữ liệu dân cư để giải quyết dứt điểm sự chậm trễ trong thẩm tra xác minh lý lịch”, đồng chí Trần Viết Cường nhấn mạnh.

Hiện Trung ương đang lấy ý kiến để ban hành quy định mới về sinh hoạt Đảng trực tuyến. Quy định mới sẽ theo hướng cho phép sinh hoạt trực tuyến toàn phần hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến, nhằm tháo gỡ khó khăn cho những đảng viên đi làm ăn xa hoặc thực hiện nhiệm vụ đặc thù.

THU HƯỜNG