Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng phải tiên phong đi đầu trong tổ chức thực hiện

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, năm 2026 là năm hành động đột phá, chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang làm theo mục tiêu và sản phẩm, từ báo cáo tiến độ sang báo cáo kết quả, từ “có làm” sang “làm đến nơi đến chốn”.

Sáng 29-12, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, kết nối trực tuyến đến 3.213 điểm cầu trong cả nước.

Dự và chủ trì tại điểm cầu TPHCM có đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố, Trưởng Tiểu Ban thực hiện Đề án 204.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu định hướng. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Quyết liệt, từ “có làm” sang “làm đến nơi đến chốn”

Phát biểu định hướng hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thông tin, Ban Bí thư đã phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng (Đề án 204), nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, thực chất trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phương pháp công tác, lề lối làm việc. Qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và góp phần cải cách thủ tục hành chính trong Đảng.

Mới đây, tại hội nghị tổng kết năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo sâu sát, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng, nhà nước trong công tác này. Tổng Bí thư cũng yêu cầu chuyển từ tư duy “quản lý” sang tư duy “kiến tạo”, lấy tháo gỡ các rào cản làm đột phá, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, thúc đẩy đồng thời đổi mới cơ chế, chính sách, quy trình và phương thức tổ chức thực hiện.

Điểm cầu TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chủ trì. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh, năm 2026 là năm hành động đột phá, chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang làm theo mục tiêu và sản phẩm, từ báo cáo tiến độ sang báo cáo kết quả, từ “có làm” sang “làm đến nơi đến chốn”. Đồng chí yêu cầu chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng phải tiên phong đi đầu trong tổ chức thực hiện. “Đây không phải là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội nghị thảo luận thẳng thắn, đi sâu vào những việc chưa làm được, những việc đã làm nhưng chưa hoàn thành, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là các nút thắt, điểm nghẽn để tập trung tháo gỡ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chủ trì tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Trên cơ sở đó, cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thống nhất các giải pháp, nhất là những việc phải làm ngay, những việc phải làm trong từng tháng, từng quý của năm 2026, để tạo đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong chuyển đổi số, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 2026 và thời gian tới.

Đưa vào sử dụng 109 quy trình nghiệp vụ lõi

Báo cáo về công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026, đồng chí Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thông tin, tính đến 25-12, Ban Chỉ đạo đã giao 309 nhiệm vụ. Trong đó, 189 nhiệm vụ đã hoàn thành.

Các đại biểu dự tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Đến hết năm 2025, mạng máy tính chuyên dùng có bảo mật đã kết nối tới 100% cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm gửi, nhận văn bản an toàn, thông suốt; đồng thời mở rộng kết nối với các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Về nền tảng số - hệ thống thông tin dùng chung, các ban Đảng ở Trung ương đã tổ chức rà soát, xác định cần tái cấu trúc tổng cộng 156 quy trình nghiệp vụ lõi. Năm 2025, đã hoàn thành xây dựng, triển khai và đưa vào sử dụng 109/156 quy trình, 47 quy trình còn lại đang tiếp tục rà soát, số hóa và hoàn thành trong quý 1-2026.

Một số nền tảng điển hình đã ứng dụng và mang lại hiệu quả, trong đó có Sổ tay đảng viên điện tử.

Tại TPHCM, Ban Chỉ đạo Thành phố đã kịp thời cụ thể hóa Đề án 204; ban hành chương trình hành động, kế hoạch triển khai; kiện toàn bộ máy, thành lập các tổ giúp việc chuyên trách, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, xuyên suốt. Đến cuối năm 2025, 100% cơ quan Đảng trực thuộc Thành ủy và 168 phường, xã, đặc khu đã đưa chuyển đổi số vào chương trình công tác thường xuyên của cấp ủy. Các đại biểu dự tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN Về hạ tầng kỹ thuật, Thành ủy TPHCM vận hành 3 hệ thống đường truyền độc lập, bảo đảm an toàn, liên tục cho toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị. Trung tâm tích hợp dữ liệu Thành ủy vận hành theo tiêu chuẩn Tier 2 (hệ thống đánh giá tiêu chuẩn trung tâm dữ liệu): tích hợp hơn 20 hệ thống thông tin, phần mềm nghiệp vụ, phục vụ xuyên suốt từ Thành ủy đến cơ sở - tạo nền tảng cho điều hành tập trung, dữ liệu dùng chung. Đến nay, 100% cán bộ, công chức cơ quan Đảng được trang bị máy tính kết nối mạng chuyên dùng; 168 phường, xã, đặc khu kết nối hội nghị truyền hình trực tuyến. Năm 2025, Thành phố bố trí gần 5.400 tỷ đồng (1,84% tổng chi ngân sách) cho KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, gần 500 tỷ đồng cho khối Đảng và Mặt trận. Về nền tảng số, ứng dụng số, dữ liệu số, chuyển từ “có hệ thống” sang “hệ thống có giá trị sử dụng”. Thành phố đã cấp 100% chữ ký số cho tổ chức và cá nhân lãnh đạo; triển khai đồng bộ 5 nền tảng, ứng dụng dùng chung do Trung ương triển khai. Đặc biệt, TPHCM hoàn thành chiến dịch 15 ngày đêm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng và đảng viên sớm hơn 30 ngày so với kế hoạch chung cả nước - thể hiện rõ quan điểm lấy dữ liệu làm nền tảng quản trị. Các ứng dụng như Phần mềm Đại hội số và Phần mềm quản lý tài sản, nhà, đất của Đảng bộ thành phố đã bước đầu phát huy hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và quản lý tài sản công. Riêng về an toàn thông tin, an ninh mạng, TPHCM xác định đây là vấn đề được đặt lên hàng đầu nên đã triển khai giải pháp bảo đảm an toàn thông tin tại 100% cơ quan đảng và 168 đảng ủy xã, phường, đặc khu; tổ chức thành công diễn tập thực chiến an ninh mạng hàng năm từ năm 2014 đến nay, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng. TPHCM cũng đào tạo, tập huấn theo tình huống sử dụng thực tế cho hàng ngàn lượt cán bộ, công chức, từng bước hình thành đội ngũ nòng cốt về chuyển đổi số, nhất là ở cấp cơ sở.

THU HƯỜNG