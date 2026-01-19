TPHCM quyết liệt đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham quan Trung tâm Điều hành thông minh tại Becamex

Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số TPHCM (viết tắt là Ban chỉ đạo thành phố) vừa có thông báo, công bố kết luận của đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ.

Theo đó, Ban chỉ đạo thành phố nhất trí với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 57, Đề án 204 và Đề án 06 trong năm 2025 của TPHCM nêu trong báo cáo của cơ quan thường trực. Ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, quyết liệt của các thành viên Ban chỉ đạo thành phố, các sở, ban, ngành, xã, phường, đặc khu và cộng đồng doanh nghiệp.

Qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 57, Đề án 204 và 04 năm thực hiện Đề án 06, nhận thức, tư duy và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã có chuyển biến tích cực, thống nhất khẳng định, con đường ngắn nhất, đúng đắn nhất để hướng tới tương lai phát triển phải dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Người dân TPHCM sử dụng ứng dụng Công dân số TPHCM

Công tác chuyển đổi số đã triển khai đồng loạt nhiều việc, đạt được một số kết quả nhất định, bước đầu khai thác được trong một số lĩnh vực. Điểm nổi bật là cơ sở dữ liệu về đất đai của thành phố đã cơ bản được làm sạch, chuẩn hóa và đang tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu nhà, đất, tài sản công, để quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng quy định, người dân có thể theo dõi, giám sát. Các hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo được khởi động, hình thành, với một số mô hình, sản phẩm cụ thể như: Thành lập trung tâm tài chính Quốc tế; Khu đô thị khoa học công nghệ - Bắc TPHCM tại phường Bình Dương; sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV); bước đầu hình thành liên minh kinh tế tầm thấp...

Một góc Trung tâm Điều hành thông minh Becamex

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn nhiều tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn cần tiếp tục khắc phục như: Việc nâng cấp, đầu tư, mua sắm trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin nhất là tại các xã, phường, đặc khu còn chưa đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra. Cơ sở dữ liệu đang ở bước đầu tạo lập, làm sạch, còn rời rạc, thiếu sự kết nối, liên thông, chia sẻ, chưa phát huy được hiệu quả cao... Thể chế, chính sách trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đã được khơi thông, tháo gỡ, tuy nhiên các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chưa chặt chẽ, chưa mạnh dạn triển khai thực hiện; trong thực tiễn, đến nay chưa hình thành được Quỹ đầu tư mạo hiểm, chưa triển khai được cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox), mô hình hợp tác “ba nhà” chưa đi vào chiều sâu.

Thông báo cũng nêu rõ các nhiệm vụ, công tác năm 2026 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Lưu Quang: Năm 2025 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết 57 và đã hoàn thành giai đoạn “khởi động, chạy đà” và năm 2026 phải là năm của “nghĩ thật, làm thật, chịu trách nhiệm thật, đo đếm thật” để có “kết quả thật, nhìn thấy được và đo đếm được”. Trên cơ sở, tiềm năng, lợi thế hiện có, cùng với trọng trách Trung ương, Chính phủ giao và kỳ vọng của người dân; từng cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố phải nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, mạnh dạn, dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm, trong triển khai thực hiện các nhiệm được giao.

Do đó các các nhiệm vụ, công tác năm 2026 được nêu khá cụ thể: Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong toàn hệ thống chính trị phải quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo Trung ương (Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ, ngày 29-12-2025), khắc phục các tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn đã chỉ ra trong năm 2025, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: Tập trung rà soát, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ do Trung ương giao và TPHCM triển khai, đảm bảo đúng tiến độ, thực chất, có hiệu quả, không để xảy ra tình trạng có nhiệm vụ tồn đọng hoặc chậm, muộn.

Đối với chuyển đổi số, khẩn trương tổ chức đầu tư, mua sắm hoàn thiện hạ tầng mạng và trang thiết bị công nghệ thông tin theo đúng quy định, hoàn thành chậm nhất trong tháng 4-2026. Tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất các nền tảng, ứng dụng của Trung ương triển khai, trong đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Trung ương.

TPHCM là nơi phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp

Tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin thông minh (IOC) phục vụ chỉ đạo, điều hành thống nhất, đồng bộ dựa trên cơ sở tích hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống, phần mềm nghiệp vụ khác nhau vào chung một nền tảng, ứng dụng, trong đó có chức năng kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết 57, Đề án 204, Đề án 06, kết hợp với giải quyết, phản ánh, kiến nghị của người dân, đồng bộ thông suốt từ thành phố đến cấp xã.

Về cơ sở dữ liệu, cần tập trung làm sạch, chuẩn hóa và không ngừng làm giàu cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo chỉ đạo của Trung ương và theo kế hoạch của Ban chỉ đạo thành phố về chiến dịch “xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn thành phố”, thường xuyên bổ sung, cập nhật, làm sạch, chuẩn hóa, đảm bảo dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

TPHCM luôn sôi động với các hoạt động khởi nghiệp

Song song đó, tiếp tục tập trung huy động tối đa các nguồn lực, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu, đề xuất và đầu tư phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế theo kế hoạch năm 2026 đã đề ra. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, sớm triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, Quỹ đầu tư mạo hiểm… đồng thời phải thật sự đặt niềm tin vào các nhà khoa học, doanh nghiệp và những người khởi nghiệp, trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc rõ ràng, công khai, minh bạch trong nghiên cứu, đề xuất triển khai các ý tưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, để thành phố là nơi có đủ điều kiện thuận lợi, nuôi dưỡng, hình thành các “kỳ lân công nghệ”.

"UBND TPHCM khẩn trương hoàn thành việc phân bổ, bố trí toàn bộ số vốn phân cấp cho lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2026 trong đầu tháng 2-2026, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Các cơ quan nhà nước phải đóng vai trò kiến tạo, tháo gỡ rào cản, đồng thời là những “khách hàng” đầu tiên đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn trong năm 2026 cho cán bộ, công chức, lực lượng chuyên trách lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố, từng bước hướng đến phổ cập kiến thức cho người dân và doanh nghiệp, thông qua nhiều hình thức, đảm bảo linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn. Nghiên cứu áp dụng cơ chế chuyên gia trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao", thông báo nêu.

Thông báo cũng nhấn mạnh, lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đảm bảo có “kết quả thật, nhìn thấy được và đo đếm được”.

Vào ngày 14-1-2026, Ban chỉ đạo thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu của 168 xã, phường, đặc khu, do Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì.

BÁ TÂN