TPHCM sẵn sàng đưa nghị quyết mới vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, dự hội nghị. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì hội nghị.

Kinh tế có sự phát triển khả quan

Liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2023, Cục trưởng Cục Thống kê TPHCM Nguyễn Khắc Hoàng cho biết, với các giải pháp cụ thể, kinh tế TPHCM có sự phát triển khả quan. Dự báo hết quý 2-2023, nhiều chỉ số về phát triển kinh tế TPHCM sẽ tăng trưởng cao, kết quả 6 tháng đầu năm có thể cao hơn nhiều so với kịch bản cao nhất của thành phố. Cụ thể là sản xuất công nghiệp đang khởi sắc, sức mua hàng hóa tăng cao, kéo theo chỉ số bán lẻ tăng cao; các hoạt động liên quan đến lưu trú, du lịch cũng tăng.

Theo Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM Lê Thị Huỳnh Mai, thời gian qua, TPHCM tập trung giải quyết các vướng mắc về đầu tư công, đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, vẫn còn những nội dung chưa đạt được như mong muốn. Thời gian tới, TPHCM sẽ đẩy mạnh hoạt động của các tổ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Liên quan đến đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, Sở KH-ĐT đã kiến nghị một số giải pháp; trong đó có rà soát, điều chỉnh một số dự án mà công tác chuẩn bị chưa hoàn thành hay có khó khăn nội tại chưa giải quyết được.

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, trong 2 tháng vừa qua, TPHCM đã giải ngân hơn 8.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đây là nỗ lực rất lớn. Tuy nhiên, do tập trung nhiều cho dự án đường Vành đai 3 TPHCM nên một số dự án khác còn chậm. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án vẫn chậm, một số thủ tục dự án chưa được tập trung để hoàn tất. Mục tiêu đến cuối tháng 6-2023 giải phóng mặt bằng phải đạt 70% trở lên, do vậy Ban cán sự Đảng UBND TPHCM sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ này.

Thời gian tới, Ban cán sự Đảng UBND TPHCM tập trung lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, quyết tâm đến cuối tháng 6-2023 sẽ đạt 35%, trong đó tập trung cao cho giải phóng mặt bằng, các thủ tục để khởi công các dự án mới, quyết định việc điều chuyển vốn. Đồng thời, tập trung lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ và thúc đẩy các nhiệm vụ chuyển đổi số phục vụ xây dựng chính quyền số.

Ban cán sự Đảng UBND TPHCM tiếp tục lãnh đạo đảm bảo các hoạt động về văn hóa - xã hội, các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, y tế; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuyệt đối và chuẩn bị các nội dung trình HĐND TPHCM trong kỳ họp vào tháng 7-2023, trong đó có các nội dung liên quan đến nghị quyết thay thế Nghị quyết 54. Đồng thời, tập trung quyết liệt để củng cố thị trường thành phố, khai thác thị trường trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường nước ngoài...

Tình hình kinh tế - xã hội TPHCM 5 tháng đầu năm 2023 Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt >201.700 tỷ đồng, đạt 42,96% dự toán năm Đến 19-5, đã giải ngân >8.400 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 12,34% tổng số vốn giao Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt >458.000 tỷ đồng Tổng doanh thu du lịch ước đạt >66.700 tỷ đồng Thu hút được khoảng 1,14 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài Xuất khẩu ước đạt 16,52 tỷ USD Nhập khẩu ước đạt 21,86 tỷ USD Khối lượng vận tải hành khách công cộng ước đạt 152,03 triệu lượt Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2022

Trông chờ quyết sách của Trung ương

Nêu ý kiến về việc chuẩn bị đón nhận nghị quyết thay thế Nghị quyết 54, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, cho hay, hiệp hội đã chủ động làm việc với Sở KH-ĐT và các cơ quan liên quan để tham mưu, chuẩn bị một số nội dung liên quan đến doanh nghiệp. Trong đó, cố gắng nghiên cứu những nét mới so với chương trình kích cầu của thành phố trong thời gian qua. “Chúng tôi đã chủ động làm việc, sàng lọc và lựa chọn những doanh nghiệp, những dự án đầu tư, thậm chí cho tiến hành thẩm định để khi nghị quyết được triển khai và HĐND TPHCM thông qua thì chúng ta bắt tay vào giải ngân ngay chứ không chờ đợi”, ông Nguyễn Ngọc Hòa chia sẻ. Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, hiệp hội cũng đã tập hợp nhóm doanh nghiệp đầu ngành để thảo luận, nhận diện những cơ hội khi nghị quyết mới được triển khai.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân thông tin, TPHCM phối hợp cùng các cơ quan Trung ương xây dựng dự thảo nghị định của Chính phủ về triển khai thực hiện nghị quyết mới (đối với những nội dung phải chờ nghị định hướng dẫn). Riêng với những nội dung thành phố có thể triển khai thực hiện mà không cần chờ nghị định thì Sở Nội vụ cùng các sở, ngành thành phố sẽ tham mưu để triển khai thực hiện ngay khi nghị quyết mới được ban hành.

Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh, khi nghị quyết của Quốc hội được ban hành, những nội dung có thể cụ thể hóa thực hiện được ngay thì Ban cán sự Đảng UBND TPHCM sẽ lãnh đạo tập trung thực hiện, tuyệt đối không có tâm lý chờ nghị định, thông tư hướng dẫn. Trong đó, Ban cán sự Đảng UBND TPHCM lãnh đạo để hoàn thành các nội dung trình HĐND TPHCM tại kỳ họp giữa năm vào tháng 7 tới, với khoảng 10 nội dung cụ thể hóa các cơ chế, chính sách tại nghị quyết thay thế Nghị quyết 54. Với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết 24, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam bộ và TPHCM, cũng như với các cơ chế, chính sách tại nghị quyết thay thế Nghị quyết 54, nếu thành phố có sự tập trung thì sẽ tạo ra những thành tựu về văn hóa - xã hội, tạo cơ sở bền vững cho sự phát triển.