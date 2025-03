TPHCM sắp có thêm 22 điểm tiếp nhận cấp đổi Giấy phép lái xe

Chiều 6-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Chủ trì buổi họp báo có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Các đồng chí chủ trì họp báo

41 thủ tục hành chính được phân về công an cấp xã

Liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp sau khi sắp xếp, bỏ công an cấp huyện, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM cho biết, thực hiện cơ cấu bộ máy, ngành công an thành phố phải đảm bảo chủ trương chung là không để gián đoạn công việc, không để ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp; không ngừng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Đến nay, Công an TPHCM đang thực hiện 170 thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Cụ thể, công an cấp tỉnh thực hiện 129 thủ tục, công an cấp xã thực hiện 41 thủ tục.

Theo phân cấp mới, thủ tục đăng ký xe, thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD), cấp giấy chứng nhận về an ninh trật tự được phân từ công an cấp huyện về công an cấp xã; thủ tục phòng cháy chữa cháy (PCCC) chuyển về Phòng Cảnh sát PCCC, Công an Thành phố. Như vậy, các thủ tục chuyển về công an cấp xã là chính, số điểm giải quyết thủ tục hành chính tăng lên, đáp ứng yêu cầu của người dân.

Cũng theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Công an TPHCM duy trì 23 điểm cấp CCCD tại các trụ sở Công an Thành phố và trụ sở Công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức (cũ). Ngoài ra, Công an TPHCM đang nghiên cứu, sắp xếp bố trí 68 điểm cấp CCCD trên tổng 273 đơn vị công an cấp xã, đảm bảo phù hợp với đặc điểm địa lý, thuận tiện cho người dân. Đối với lĩnh vực CSGT, lĩnh vực đăng ký xe, phương tiện, thành phố đang có 84 điểm đăng ký xe, (63 điểm cấp xã, 17 điểm cấp phường, 4 điểm phòng CSGT).

Liên quan đến thủ tục sát hạch giấy phép lái xe được chuyển từ Sở GTVT (cũ) về Công an TPHCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, hiện Công an TPHCM tiếp tục duy trì 3 điểm trước đây của Sở GTVT là: 252 Lý Chính Thắng (quận 3), số 8 Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12) và 111 Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú). Dự kiến tuần tới Công an TPHCM tăng thêm 22 điểm tiếp nhận cấp đổi Giấy phép lái xe cho người dân (17 điểm thuộc 17 phường có trụ sở công an các quận trú đóng trước đây và 5 xã trung tâm thuộc các huyện ngoại thành).

Thượng tá Lê Mạnh Hà khuyến cáo người dân nên nộp trên cổng dịch vụ công để thuận lợi trong giải quyết hồ sơ và giảm lệ phí so với nộp trực tiếp. Ngoài ra, người dân nên chọn điểm khám sức khỏe tại các điểm có cấp mã vạch để hệ thống cập nhật nhanh, giải quyết thủ tục nhanh hơn.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM thông tin tại buổi họp báo

Đối với dịch vụ cấp lý lịch tư pháp (Công an TPHCM tiếp nhận từ Sở Tư pháp về), Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, từ ngày 1 đến 6-3, Công an TPHCM tiếp nhận 2.777 hồ sơ về lý lịch tư pháp, chủ yếu qua dịch vụ công trực tuyến

Dịp 30-4, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 7 điểm

Sở VH-TT TPHCM thông tin, dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, dự kiến TPHCM sẽ bắn pháo hoa tại 7 điểm để phục vụ người dân. Cụ thể, khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, TP Thủ Đức; khu đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi; khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn; khu di tích Láng Le – Bàu Cò, huyện Bình Chánh; sân bóng đá huyện Cần Giờ; Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc; Công viên Văn hóa Đầm Sen.

Ngoài 7 điểm bắn pháo hoa dự kiến này, Bộ tư lệnh TPHCM đang vận động các quận huyện và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thành phố tham gia xã hội hóa bắn pháo hoa tại địa phương theo kế hoạch riêng.

Bên cạnh đó, Sở VH-TT đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, TP Thủ Đức, các quận huyện tham mưu UBND TPHCM xem xét chỉ đạo tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tổ chức triển lãm, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… Các hoạt động được tổ chức hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân thành phố và du khách những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc về giáo dục truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc kết hợp với những màn trình diễn mang tính chất hiện đại.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH