Phát động phong trào nhặt rác, bảo vệ môi trường

Sáng 23-8, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp.

Lễ phát động diễn ra tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội sáng 23-8

Lễ phát động có sự tham dự của quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và đại diện các bộ ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, nhiều tổ chức quốc tế...

Đồng thời, khoảng 1.000 sinh viên thuộc các ngành thủy lợi, tài nguyên môi trường… đang học tập ở Hà Nội và hàng ngàn người dân hưởng ứng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô... của Hà Nội.



Sinh viên các ngành tài nguyên môi trường, thủy lợi, công đoàn... tham dự lễ phát động

Phát biểu khai mạc, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đề nghị người dân chung tay giữ gìn môi trường sống. Ông Trần Đức Thắng mong mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi tổ chức cần có hành động cụ thể như không xả rác bừa bãi, tích cực tham gia vệ sinh đường phố, khu dân cư, trường học, kênh mương, sông ngòi và bãi biển.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu. Ảnh: KHƯƠNG TRUNG

Các địa phương cần huy động hệ thống chính trị, phối hợp MTTQ và các đoàn thể triển khai phong trào đồng bộ, hiệu quả.

Ngay sau lễ phát động ngắn gọn, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP Hà Nội cùng hàng ngàn đại biểu, thanh niên, học sinh - sinh viên và người dân Hà Nội đã cùng tỏa ra các hướng thu gom rác thải, vệ sinh cảnh quan và trồng cây xanh quanh khu vực Cung Thiếu nhi Hà Nội, một số hồ và công viên ở Hà Nội.

Những người tham dự lễ phát động tỏa đi các hướng thu gom rác

Các loại rác được chia thành nhiều loại, như rác có thể tái chế và rác cần tiêu hủy, xử lý...

Hoạt động này nhằm hưởng ứng chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 134/CĐ-TTg ngày 13-8-2025 về đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ và gìn giữ vệ sinh môi trường trên toàn quốc. Sự kiện hôm nay nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Các sinh viên sẵn sàng hưởng ứng hoạt động nhặt rác bảo vệ môi trường sống ở Hà Nội

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, phong trào sẽ được duy trì hàng tuần với các hoạt động tổng vệ sinh vào sáng thứ 7, nhằm tạo thói quen sống xanh, văn minh cho cộng đồng. Thông điệp của chương trình khẳng định: mỗi hành động nhỏ của người dân sẽ góp phần tạo nên sức mạnh lớn để xây dựng một Việt Nam trong lành, bền vững.

Dưới đây là một số hình ảnh thu gom rác sau lễ phát động trong sáng 23-8, tại Hà Nội:

PHÚC HẬU