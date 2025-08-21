5 giải pháp cải thiện ô nhiễm môi trường tại TPHCM

Sở NN-MT TPHCM vừa có báo cáo gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM về giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố.

Đơn vị thu gom rác tại đường Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM. Ảnh: MINH HẢI

Trước đó, cử tri đã gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng về việc phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đi đôi với áp dụng các biện pháp hành chính, xử lý nghiêm vi phạm bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn nguồn nước, không khí, môi trường sống của người dân.

Sở NN-MT TPHCM thông tin, hiện nay, sở vẫn duy trì thường xuyên công tác hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, thành phố đang triển khai những giải pháp đồng bộ, giải pháp của ngành để cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường của thành phố.

Thứ nhất, đẩy nhanh tiến độ xử lý các công trình lấn chiếm kênh rạch, di dời nhà trên kênh rạch; triển khai các dự án thu gom, xử lý nước thải đô thị. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn ngừa, chấm dứt tình trạng xả thải rác ra đường phố, sông kênh rạch.

Thứ hai, duy trì kết quả đạt được và triển khai hiệu quả chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030; cuộc vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch, xanh; tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.

Thứ ba, thể chế hóa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn ngắn hạn và trung hạn, làm cơ sở xác định cụ thể các tác động về mặt môi trường và có các phương án bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học thích hợp. Trong đó, các giải pháp về quy hoạch, đầu tư hạ tầng đô thị, đặc biệt là hạ tầng thu gom, xử lý nước thải đô thị tập trung, hạ tầng thu gom, vận chuyển chất thải rắn đóng vai trò quan trọng.

Thứ tư, tăng cường công tác phối hợp liên tỉnh, liên vùng trong giám sát nguồn thải và kiểm soát ô nhiễm, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Thứ năm, tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, đầu tư phát triển hệ thống thu gom xử lý nước thải đô thị, phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn trong thu gom tái chế chất thải, cải thiện chất lượng môi trường.

