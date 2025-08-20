Dự kiến từ 2030, ô tô lưu thông tại TPHCM và Hà Nội phải đạt chuẩn khí thải mức 2 trở lên

Dự kiến, tại Hà Nội và TPHCM, từ ngày 1-1-2030, tất cả ô tô tham gia giao thông trên địa bàn phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên.

Ô tô tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TPHCM phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải cao hơn

Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ vừa được Bộ NN-MT gửi đến Bộ Tư pháp để thẩm định.

Theo đó, việc áp dụng quy chuẩn căn cứ vào năm sản xuất và khu vực lưu hành phương tiện.

Đối với xe ô tô sản xuất trước năm 1999, tiếp tục áp dụng mức 1. Các mức từ 1 đến 5 được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ do Bộ NN-MT ban hành (QCVN 85:2025/BNNMT).

Xe ô tô sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016 áp dụng mức 2. Xe ô tô sản xuất từ năm 2017 áp dụng mức 3 từ ngày 1-1-2026.

Riêng đối với ô tô tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TPHCM sản xuất từ năm 2017, áp dụng mức 4 từ ngày 1-1-2027. Cơ sở cho quy định này là Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg quy định xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 từ năm 2017 và Euro 5 từ năm 2026.

Đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022 trở đi áp dụng mức 4 từ ngày 1-1-2026; áp dụng mức 5 từ ngày 1-1-2030. Riêng đối với ô tô tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TPHCM sản xuất từ năm 2022, áp dụng mức 5 từ ngày 1-1-2028. Quy định này dựa trên Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg về áp dụng Euro 5 cho xe mới từ năm 2022 và Quyết định số 19/2024/QĐ-TTg về áp dụng Euro 5 cho xe nhập khẩu mới và sản xuất, lắp ráp, cùng mức 4 cho xe đã qua sử dụng nhập khẩu từ năm 2025.

Tổng thể, tại Hà Nội và TPHCM, từ ngày 1-1-2030, tất cả xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên.

Mặc dù việc áp dụng lộ trình mới đòi hỏi đầu tư chi phí và sự điều chỉnh trong hệ thống quy định pháp lý, nhưng cơ quan trình dự thảo nhận định, do có thời gian chuẩn bị dài và việc thực hiện kiểm định ô tô đã đi vào nề nếp với các cơ sở đăng kiểm hiện có, nên các tác động tiêu cực được giảm xuống đáng kể.

Về lâu dài, quy định này không chỉ giúp nâng cao chất lượng không khí mà còn thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô “xanh”, góp phần vào quá trình chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững.

ANH PHƯƠNG