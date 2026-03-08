TPHCM tập trung cao nhất, sẵn sàng cho ngày bầu cử

Chỉ còn một tuần nữa, ngày 15-3, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra. Thành phố sẽ tập trung cao nhất cho công tác bầu cử và tiến hành kiểm tra, rà soát các phần việc còn lại.

Chiều 8-3, Tổ công tác số 8 - Thành ủy về theo dõi, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 do đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM, làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với các xã, phường về công tác chuẩn bị bầu cử.

Cùng dự có Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Ủy viên Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM, Ủy viên Ủy ban Bầu cử TPHCM - Tổ phó; lãnh đạo các phường, xã: Vĩnh Hội, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Cát Lái, Tân Hưng, Tân Thuận, Tân Mỹ, Phú Thuận, Nhà Bè, Hiệp Phước, Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An.

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, các địa phương cho biết công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, phường thuộc Đơn vị bầu cử số 7 đang được triển khai đúng quy định và tiến độ.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn khó khăn như: dân cư đông, biến động thường xuyên khiến việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri gặp khó; điểm bỏ phiếu có diện tích nhỏ; thiếu thiết bị chuyên dụng phục vụ bầu cử; công tác tuyên truyền, vận động cử tri tại các địa bàn có nhiều chung cư, công nhân, lao động nhập cư gặp khó khăn.

Đại diện các địa phương báo cáo với tổ công tác

Từ thực tế đó, các địa phương kiến nghị một số giải pháp, nhất là hỗ trợ cập nhật, sắp xếp dữ liệu cử tri thuận tiện hơn; nghiên cứu triển khai việc gửi tin nhắn điện thoại thông báo đến toàn bộ cử tri trước ngày bầu cử một ngày.

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tuấn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự nỗ lực của các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Đồng chí Trần Văn Tuấn trao đổi với đại diện các xã, phường

Đồng chí lưu ý các địa phương cần chủ động xây dựng phương án dự phòng trước diễn biến thời tiết, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu ngoài trời hoặc có điều kiện đi lại khó khăn. Mọi kịch bản phải được chuẩn bị từ sớm để không bị động, không để thời tiết ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền bầu cử của cử tri.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Tuấn nhấn mạnh, thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, Thành phố sẽ tập trung cao nhất cho công tác bầu cử và tiến hành kiểm tra, rà soát các phần việc còn lại. Đồng chí đề nghị các địa phương ưu tiên tối đa thời gian, nguồn lực cho nhiệm vụ này; bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định pháp luật, thuận lợi và thành công.

Đồng chí đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành việc trang trí các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm đúng quy định, trang trọng, sạch đẹp, tiết kiệm, dễ nhận diện, tạo không khí phấn khởi cho nhân dân. Cùng với đó, công tác tuyên truyền cần tiếp tục được đẩy mạnh để cử tri hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, nắm chắc thời gian, địa điểm bỏ phiếu, từ đó tích cực tham gia ngày hội bầu cử.

Đại diện 14 xã, phường dự buổi làm việc

Đối với nhân sự tổ bầu cử, theo đồng chí Trần Văn Tuấn, cần lựa chọn những người nắm chắc nghiệp vụ, xử lý tình huống tốt. Các thành viên phải được tập huấn kỹ, thực hành thành thạo các quy trình để bảo đảm công việc thông suốt trong ngày bầu cử. Đồng chí gợi mở, có thể tổ chức vận hành thử nghiệm quy trình bầu cử để rút kinh nghiệm và chủ động xử lý các tình huống.

THU HOÀI