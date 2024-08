TPHCM: Thời tiết mát mẻ, tiền điện giảm

Theo Tổng Công ty Điện lực TPHCM, tính đến tháng 7-2024, sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng sử dụng điện sinh hoạt đã giảm so với các tháng nắng nóng. Số lượng khách hàng thanh toán tiền điện ở bậc thang giá bán lẻ điện sinh hoạt thứ 6 của tháng 7 đã giảm mạnh so với tháng cao điểm nắng nóng. Nguyên nhân chính là do thời tiết mát mẻ và người dân đã có ý thức thực hành tiết kiệm điện.