TPHCM thúc đẩy hợp tác với Indonesia trên nhiều lĩnh vực

Đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định, TPHCM sẵn sàng hỗ trợ Tổng Lãnh sự quán Indonesia để thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa TPHCM và các đối tác Indonesia.

Chiều 8-1, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM đã tiếp bà Carolina Tinangon, tân Tổng Lãnh sự Indonesia tại TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp tân Tổng Lãnh sự Indonesia tại TPHCM Carolina Tinangon. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Indonesia, trong đó TPHCM là một điểm sáng hợp tác. Đồng chí cho rằng Việt Nam và Indonesia có nhiều điểm tương đồng về khí hậu, kinh tế và định hướng phát triển; nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hai bên đang đầu tư hiệu quả tại thị trường của nhau.

Đồng chí Trần Lưu Quang tin tưởng thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Indonesia sẽ có thêm nhiều dự án đầu tư mới, nhất là khi Indonesia có nhiều kinh nghiệm quý trong phát triển các tập đoàn kinh tế lớn, nổi bật là thị trường Halal còn nhiều tiềm năng cho doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác về giáo dục – đào tạo. Đặc biệt, theo Bí thư Thành ủy TPHCM, Indonesia có thế mạnh về kinh tế biển, doanh nghiệp Indonesia có thể tăng cường đầu tư vào lĩnh vực này tại khu vực biển Vũng Tàu, TPHCM. Đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định, TPHCM sẵn sàng hỗ trợ Tổng Lãnh sự quán Indonesia để thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa TPHCM và các đối tác Indonesia.

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng Lãnh sự Carolina Tinangon, cho biết trong 3 tháng nhận nhiệm vụ vừa qua, Tổng Lãnh sự quán Indonesia đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Indonesia, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới.

Theo bà Carolina Tinangon, Indonesia tích cực tham gia các triển lãm, hội chợ tại TPHCM, đặc biệt với các sản phẩm Halal. Quan hệ hợp tác giữa các trường đại học hai nước còn nhiều cơ hội phát triển, nhất là đào tạo trong lĩnh vực hàng không. Việt Nam cũng có nhiều thế mạnh để thu hút thêm đầu tư từ Indonesia.

Tổng Lãnh sự quán Indonesia dự kiến sẽ tổ chức Diễn đàn Đầu tư Indonesia – Việt Nam vào năm 2026 nhằm kết nối doanh nghiệp hai bên.

THỤY VŨ