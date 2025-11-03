TPHCM đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Thái Lan, Indonesia

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam

﻿Urawadee Sriphiromya. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại buổi tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Được bày tỏ vui mừng trước kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Thái Lan, trong đó có cột mốc quan trọng khi hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện. Việc Thái Lan đứng thứ 9 trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam là một minh chứng cho quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai nước. Các lĩnh vực như du lịch, hàng không cũng không ngừng phát triển. Giao lưu nhân dân được đẩy mạnh, giúp người dân hai nước hiểu nhau hơn…

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, TPHCM mới có không gian phát triển, dư địa kinh tế lớn, hấp dẫn, thu hút nhà đầu tư với định hướng: vùng Bình Dương (trước đây) phát triển công nghiệp; vùng Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) phát triển kinh tế biển, du lịch biển, năng lượng sạch, logistics và vùng trung tâm TPHCM (trước đây) phát triển công nghệ cao, dịch vụ, tài chính quốc tế. Với phương châm Việt Nam mong muốn là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước, TPHCM luôn dành sự quan tâm đến các doanh nghiệp FDI, trong đó có doanh nghiệp Thái Lan. Lãnh đạo thành phố hoan nghênh và sẽ tạo điều kiện cho tập đoàn Amata xây dựng khu công nghiệp tại TPHCM. Đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định TPHCM sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp Thái Lan.

Quang cảnh buổi tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cảm ơn chính quyền TPHCM đã dành sự quan tâm cho doanh nghiệp Thái Lan, bà Urawadee Sriphiromya đánh giá cao vai trò của TPHCM mới - đầu tàu kinh tế của Việt Nam. Hiện các tập đoàn lớn của Thái Lan như Central Group, Super Engery… đều có văn phòng đại diện tại TPHCM. Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam nhận thấy TPHCM có nhiều tiềm năng trong các lĩnh vực như logistics, năng lượng, công nghệ cao… Theo bà Urawadee Sriphiromya, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện cùng việc hiện thực hóa chiến lược “3 kết nối” - kết nối chuỗi cung ứng trong; kết nối doanh nghiệp và địa phương hai nước và kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững - sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác Thái Lan - Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm 2026, hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam cho biết dựa trên nền tảng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, doanh nghiệp Thái Lan mong muốn được góp phần vào sự phát triển của Việt Nam trong “kỷ nguyên vươn mình”.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp tân Tổng lãnh sự Indonesia tại TPHCM Carolina Tinangon. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại buổi tiếp tân Tổng lãnh sự Indonesia tại TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Được cho rằng mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Indonesia được xây dựng 70 năm qua đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, so với bề dày quan hệ, hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều hạn chế. Chủ tịch UBND TPHCM kỳ vọng trong nhiệm kỳ của mình, bà Carolina Tinangon sẽ có nhiều sáng kiến thúc đẩy hợp tác giữa hai bên thực chất, hiệu quả.

Đánh giá cao vị thế của Indonesia trên trường quốc tế; tiềm lực kinh tế, và lợi thế dân số, đồng chí Nguyễn Văn Được bày tỏ mong muốn Indonesia sẽ hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp Halah và trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường Trung Đông.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thành phố có nhiều doanh nghiệp thực phẩm và kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội để doanh nghiệp TPHCM và Indonesia được gặp gỡ, trao đổi hợp tác, học hỏi lẫn nhau trong ngành công nghiệp chế biến. Cụ thể, theo đồng chí Nguyễn Văn Được, dự kiến vào tháng 12 tới, TPHCM sẽ tổ chức hội chợ hàng Halah để kết nối các doanh nghiệp tại thành phố hoạt động trong lĩnh vực này. Hội chợ sẽ có sự tham gia của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến, giới thiệu các loại nông sản và có các diễn đàn để doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng quà lưu niệm Tổng lãnh sự Indonesia tại TPHCM

﻿Carolina Tinangon. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tân Tổng lãnh sự Indonesia tại TPHCM đồng tình với ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM rằng hợp tác giữa hai bên còn nhiều hạn chế dù có rất nhiều tiềm năng. Bà Carolina Tinangon cho rằng hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và sự quan tâm như công nghệ, nông - lâm nghiệp, văn hóa, giáo dục…

MINH CHÂU