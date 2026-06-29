TPHCM tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 29-6, tại Hà Nội, đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thông tin về các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Bến Bạch Đằng (TPHCM). Ảnh: HỮU VI

Theo đó, TPHCM sẽ tổ chức chuỗi hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khởi công các công trình trọng điểm và phát động phong trào thi đua đặc biệt. Các hoạt động nhằm ôn lại ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành phố mang tên Bác, tôn vinh những thành tựu sau nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tạo động lực để thành phố tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Nhiều hoạt động chính trị, văn hóa quy mô lớn

Chuỗi hoạt động mở đầu bằng lễ dâng hoa vào sáng 1-7, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra sáng 2-7 tại Hội trường Thống Nhất. Đây là sự kiện chính trị trọng tâm của đợt kỷ niệm, khẳng định ý nghĩa lịch sử quyết nghị của Quốc hội về việc chính thức đặt tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định là TPHCM vào ngày 2-7-1976.

Tối 2-7 sẽ diễn ra chương trình cầu truyền hình đặc biệt với điểm cầu chính tại Hội trường Thống Nhất, kết nối với Khu Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Chương trình còn ghi hình, truyền trực tiếp từ Quảng trường Ba Đình - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội), Khu di tích lịch sử Kim Liên (Nghệ An), đặc khu Côn Đảo và Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh, Khánh Hòa).

Trước đó, ngày 25-6, thành phố đã tổ chức hội thảo khoa học "50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dấu ấn lịch sử, khát vọng phát triển và đột phá thể chế" tại trụ sở UBND TPHCM.

Không khí kỷ niệm sẽ được lan tỏa qua nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao. Trong các tối 1 và 2-7, thành phố tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp trình diễn công nghệ 3D Mapping trước trụ sở UBND TPHCM. Tối 2-7, thành phố bắn pháo hoa nghệ thuật tại 16 điểm, gồm 5 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp và 11 điểm bắn tầm thấp.

Dịp này, TPHCM cũng tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách, Hội Sách thiếu nhi lần thứ VI, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dành cho thiếu nhi và triển lãm hình ảnh, tuyên truyền, cổ động tại nhiều địa điểm trên địa bàn. Trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, chương trình xiếc - rối tổng hợp "Mơ Show" được đầu tư dàn dựng như một dự án nghệ thuật trọng điểm chào mừng sự kiện. Thành phố cũng phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc và bài bản đờn ca tài tử, vọng cổ với chủ đề "50 năm Thành phố Hồ Chí Minh - Bản hùng ca rạng rỡ tên Người", cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật khác.

Khởi công các công trình trọng điểm, phát động thi đua đặc biệt

Một điểm nhấn của đợt kỷ niệm là lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm vào sáng 1-7 tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội. Dự kiến có 10 dự án lớn được khởi công, gồm: Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh ven sông Sài Gòn; đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu; cầu đường Bình Tiên; cao tốc TPHCM - Mộc Bài; nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác; nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 50; dự án cải thiện môi trường nước Bình Dương; các dự án nhà ở cho thuê; Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ.

Riêng lĩnh vực giáo dục, thành phố phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng 70 dự án với 1.251 phòng học mới; khởi công thêm 100 dự án, dự kiến bổ sung 1.514 phòng học, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục - đào tạo.

Dịp này, TPHCM cũng phát động đợt thi đua đặc biệt "Tự hào 50 năm - Đổi mới và phát triển" kéo dài đến hết năm 2026, gắn với thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sống của người dân. Phong trào thi đua đồng thời gắn với việc triển khai các công trình hạ tầng, an sinh xã hội, phát triển doanh nghiệp; yêu cầu các cấp, các ngành xác định rõ mục tiêu, tiến độ và trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Thành đoàn TPHCM tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác năm 2026 với các hoạt động như "Hành trình theo chân Bác"; Diễn đàn Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; lễ dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên dương các gương thanh niên tiên tiến.

Theo đồng chí Dương Anh Đức, công tác tuyên truyền đợt kỷ niệm sẽ tập trung tôn vinh sự nghiệp và tư tưởng của Người; khẳng định những thành tựu nổi bật của TPHCM sau 50 năm mang tên Bác; phản ánh không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ và nhân dân; đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước...

VĨNH XUÂN