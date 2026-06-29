Tiêu điểm trong tuần: PHÁT HUY GIÁ TRỊ LỊCH SỬ - KIẾN TẠO THỂ CHẾ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Một trong những hoạt động nổi bật, mang ý nghĩa chính trị và xã hội sâu sắc được các cơ quan báo chí lớn tập trung phân tích trong những ngày qua chính là chuỗi sự kiện hướng tới Kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 _ 2-7-2026). "Tiêu điểm trong tuần" tổng hợp hoạt động nghị trường cốt lõi của tuần 25; đồng thời giới thiệu định hướng công tác trong tuần 26 của Thường trực và các Ban HĐND TPHCM.