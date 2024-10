Trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan cùng tranh Việt dự triển lãm quốc tế

Tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Các tác phẩm được trưng bày trong triển lãm lần này bao gồm 21 bức tranh thuộc bốn bộ sưu tập: Motherhood, Home, Still life và Hue heritage, do Lê Trang sáng tác liên tục trong vòng 3 năm (2022-2024). Trong đó, hai bức tranh “Dreamy Lady” (2023) và “The Garden of Love” (2024) được mời tham gia triển lãm ART COLLECTIVE: From the One to the Many (từ ngày 17-9 đến 19-9) tại Bảo tàng Nghệ thuật Saatchi Gallery trong khuôn khổ London Design Festival lần thứ 22 của Hiệp hội Nghệ thuật London… Và bức “Home on the Pond” (2023) vừa được vén màn tại triển lãm Let Us Hear HER VOICE (từ ngày 5-10 đến 9-10) do Isolart Gallery tổ chức tại thành phố Florence, Ý.

Hoạ sĩ Lê Trang và tác phẩm trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Saatchi Gallery London



Không gian triển lãm kết hợp phong cách triển lãm cổ điển và công nghệ hiện đại thông qua nghệ thuật đa giác quan (Immersive Art Experience ấn tượng) như: âm thanh, ánh sáng, công nghệ trình chiếu, thiết bị hỗ trợ gia tăng hàm lượng nghệ thuật tác phẩm thông qua thị giác….

Theo thông tin từ Ban tổ chức các triển lãm trên, hoạ sĩ Lê Trang là họa sĩ Việt Nam duy nhất tham gia cả ba cuộc triển lãm nói trên. Ngoài trưng bày tranh nghệ thuật, đây còn là triển lãm nghệ thuật đa giác quan ấn tượng.

Hoạ sĩ Lê Trang và tác phẩm.

Họa sĩ Lê Trang (sinh năm 1987) tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Quốc tế RMIT. Thông qua hội họa, cô mang đến góc nhìn đa chiều về nhiều vấn đề của xã hội, văn hóa, giới tính. Trên những khung vải lớn, bằng kỹ thuật phối sắc theo trường phái ấn tượng rất riêng, Trang sơn lên nhiều khía cạnh mới cho những khái niệm cũ, câu chuyện cũ. Ví dụ, về một cây cầu lịch sử, về tình mẫu tử, hay di sản gia đình, mối tương quan giữa vạn vật. Đôi khi từ một di sản đến từ Huế - quê hương cô, Trang tôn vinh công trạng đã bị thời gian phủ bụi của nhiều người phụ nữ.

Lê Trang chia sẻ, cảm hứng sáng tác của cô đến từ cội nguồn văn hóa đa dạng như bề dày lịch sử nghệ thuật và thủ công Việt Nam, những phong cảnh đương đại, những hình mẫu người phụ nữ Huế như bà Điềm Phùng Thị và bà Tôn Nữ Thị Ninh, loài chim Dòng Dọc bản địa… Chính sự kết hợp rất đậm chủ nghĩa chiết trung đã góp phần tạo nên nhiều tác phẩm phản ánh sâu xa và chân thật về bối cảnh thẩm mỹ, cũng như lịch sử vĩ đại mang bản sắc Việt của cô.

Bằng những mảng màu nhiều lớp trên toan, Lê Trang pha trộn nhiều câu chuyện với nhau, từ đó cùng suy ngẫm về quá khứ, về sự phức tạp của ký ức và những thứ nên thuộc về. Qua các tác phẩm trưng bày lần này, nữ hoạ sĩ mang đến cho người xem một góc nhìn mới mẻ, tôn vinh sự đa dạng của cuộc sống, đặc biệt là những khía cạnh mà chúng ta đang ít nhiều bỏ quên trong xã hội.

THIÊN BÌNH