Chơi vật tay với bạn, nam thiếu niên nhập viện vì gãy xương và tổn thương thần kinh quay

"Em chỉ vật tay với bạn để xem ai khỏe hơn, không nghĩ lại phải nhập viện" - Đó là lời chia sẻ của một nam thiếu niên được đưa đến Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận trong tình trạng đau dữ dội vùng cánh tay phải sau một trận đấu vật tay.

Bác sĩ Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận thăm khám cho người bệnh (Ảnh: BVCC)

Ngày 5-8, Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận cho biết, vừa tiếp nhận người bệnh 21 tuổi, nhập viện trong tình trạng gãy xương, không thể tự duỗi cổ tay và các ngón tay, dấu hiệu gợi ý tổn thương thần kinh quay – dây thần kinh quan trọng giúp thực hiện động tác duỗi cổ tay, duỗi các ngón tay và góp phần đảm bảo chức năng cầm nắm của bàn tay.

Trước đó, trong lúc chơi vật tay, khi đang dồn toàn bộ sức lực để giành phần thắng, em bất ngờ nghe một tiếng "rắc" phát ra từ cánh tay. Ngay sau đó, cánh tay đau dữ dội, biến dạng rõ, không thể tiếp tục cử động. Kết quả chụp X-quang xác định bệnh nhân bị gãy 1/3 giữa – dưới xương cánh tay, vị trí gãy điển hình thường gặp trong các chấn thương do vật tay.

Các bác sĩ đã đánh giá toàn diện tình trạng gãy xương, mức độ di lệch, tình trạng thần kinh và mạch máu, từ đó xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp. Sau điều trị, người bệnh được chỉ định tái khám định kỳ, tập phục hồi chức năng theo hướng dẫn và theo dõi sát sự hồi phục của thần kinh nếu có tổn thương phối hợp.

Theo BS-CK2 Nguyễn Minh Dương, Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận, vật tay từ lâu được xem là trò chơi thể hiện sức mạnh và thường xuất hiện trong các buổi sinh hoạt, gặp mặt bạn bè hay hoạt động thể thao phong trào. Chính vì quá quen thuộc nên nhiều người nghĩ rằng đây là một trò chơi an toàn. Tuy nhiên, thực tế lâm sàng cho thấy không ít trường hợp phải nhập viện chỉ sau vài giây vật tay.

Xương không gãy do va đập mà chủ yếu do lực xoắn rất lớn sinh ra khi hai người cùng cố gắng thắng đối phương. Trong lúc đó, các nhóm cơ vùng vai, ngực, cánh tay và cẳng tay đồng thời co mạnh, tạo nên mô-men xoắn tác động lên thân xương cánh tay. Khi lực này vượt quá khả năng chịu đựng của xương, xương sẽ gãy đột ngột. Điều đáng lưu ý hơn là thần kinh quay đi sát mặt sau thân xương cánh tay, đặc biệt ở vùng 1/3 giữa và sau đó vòng ra phía ngoài ở đoạn 1/3 dưới. Khi xương gãy và di lệch, thần kinh quay có thể bị chèn ép, căng giãn, dập hoặc thậm chí mắc kẹt giữa hai đầu xương gãy.

Đừng xem vật tay là một trò chơi vô hại. Theo BS-CK2 Nguyễn Minh Dương, không nên cố gắng thắng bằng mọi giá, đặc biệt khi phải dùng cả thân người để tạo lực hoặc thi đấu với người có thể lực vượt trội. Nếu sau khi vật tay xuất hiện tiếng "rắc" đau dữ dội, biến dạng cánh tay hoặc xuất hiện tình trạng không thể duỗi cổ tay, duỗi các ngón tay, hãy đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám. Việc phát hiện sớm không chỉ giúp điều trị gãy xương hiệu quả mà còn có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá và xử trí tổn thương thần kinh đi kèm. “Một trận vật tay chỉ kéo dài vài phút nhưng có thể để lại hậu quả nhiều tháng điều trị, phẫu thuật và phục hồi chức năng. Đừng để một trò chơi thể hiện sức mạnh trở thành nguyên nhân làm mất đi chức năng của chính cánh tay mình”, BS-CK2 Nguyễn Minh Dương khuyến cáo.

THÀNH SƠN