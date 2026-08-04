“Gói” hành trình sức khỏe trên ứng dụng Công dân số

Bắt đầu từ ngày 1-7, mỗi người dân TPHCM sở hữu một hồ sơ sức khỏe điện tử được tích hợp trên ứng dụng Công dân số TPHCM. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng hệ sinh thái y tế số của thành phố, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Nguyễn Trần Phú Thịnh, nhiều năm qua việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSKĐT) cho mỗi người dân luôn là mục tiêu trọng tâm mà ngành y tế TPHCM kiên trì theo đuổi. Trước đây, dữ liệu khám chữa bệnh của người dân rời rạc dưới dạng các phiếu khám giấy hoặc lưu trữ riêng lẻ ở từng cơ sở y tế. Người bệnh lúng túng khi bác sĩ hỏi về lịch sử dùng thuốc, tiền sử dị ứng, lịch tiêm chủng mà không tài nào nhớ chính xác.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM phối hợp Sở Y tế TPHCM rà soát đánh giá các nền tảng hiện có của thành phố, từ đó tham mưu, đề xuất UBND TPHCM lựa chọn Ứng dụng Công dân số là nền tảng để Công bố HSSKĐT đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy định về an toàn thông tin, an ninh mạng.

Hồ sơ được hình thành từ việc kết nối dữ liệu trên Nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng với dữ liệu khám, chữa bệnh từ hệ thống Hồ sơ bệnh án điện tử của các cơ sở y tế. Đặc biệt, thay vì mỗi lần khám chỉ lưu lại một phiếu khám riêng lẻ, toàn bộ thông tin sức khỏe sẽ được cập nhật liên tục, tạo thành một hồ sơ thống nhất theo vòng đời của mỗi người dân.

Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Nguyễn Trần Phú Thịnh cùng chuyên viên của trung tâm kiểm tra ứng dụng Công dân số TPHCM. Ảnh: QUANG HUY

Với HSSKĐT, người dân dễ dàng theo dõi và quản lý thông tin sức khỏe của mình mọi lúc, mọi nơi ngay trên điện thoại thông minh; hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ tiếp cận đầy đủ tiền sử bệnh, quá trình khám và điều trị của người bệnh. Nhờ đó, công tác chẩn đoán trở nên chính xác hơn, giảm thời gian khai thác thông tin, hạn chế chỉ định trùng lặp và nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị.

Đồng thời, ở góc độ quản lý nhà nước, dữ liệu sức khỏe được tổng hợp và phân tích sẽ hỗ trợ ngành y tế đánh giá thực trạng sức khỏe cộng đồng, dự báo xu hướng bệnh tật, từ đó xây dựng các chương trình phòng bệnh và hoạch định chính sách y tế phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm dân cư.

Song song với đó, việc truy cập hồ sơ được thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID, bảo đảm đúng người, đúng dữ liệu và tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin mạng và chuyển đổi số. Hệ thống chỉ cho phép người dùng xác thực truy cập hồ sơ của chính mình, góp phần bảo vệ quyền riêng tư và tăng cường khả năng kiểm soát dữ liệu cá nhân.

“Người dân hãy cài đặt ứng dụng Công dân số TPHCM, chủ động tham gia khám sức khỏe định kỳ và tạo lập HSSKĐT cho bản thân để đồng hành cùng thành phố trong hành trình xây dựng hệ sinh thái y tế số vì sức khỏe cộng đồng”, ông Nguyễn Trần Phú Thịnh kêu gọi.

Người dân có thể sử dụng HSSKĐT theo các bước sau: * Bước 1: Cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng Công dân số TPHCM lên phiên bản mới nhất. * Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID. * Bước 3: Trên màn hình chính, chọn Y tế → HSSKĐT để tra cứu thông tin sức khỏe và kết quả khám của bản thân.

QUANG HUY