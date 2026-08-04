Cách làm hay của phường Phước Thắng

Đến cuối tháng 7, phường Phước Thắng là địa phương dẫn đầu toàn TPHCM trong chương trình khám sức khỏe toàn dân với gần 50% dân số tham gia. Đằng sau con số ấn tượng là cách làm sáng tạo, sát thực tế để không ai “lỡ hẹn” với chương trình nhân văn này.

7 giờ sáng thứ bảy, chiếc xe 7 chỗ ngồi chầm chậm rẽ vào hẻm 1000 đường 30-4 để đón 3 cụ cao tuổi đến điểm khám sức khỏe toàn dân. Cụ Phạm Thị Vui năm nay đã 104 tuổi, còn cụ Nguyễn Đình Trác và cụ Nguyễn Thị Bình đều ngoài 90 tuổi. Từ nhà đến điểm khám tại Trường Tiểu học Hải Nam chỉ hơn 2km, nhưng tuổi cao, sức yếu khiến việc đi lại của các cụ không dễ dàng. Hiểu được điều đó, chị Nguyễn Thị Thuận, Trưởng khu phố 7, đã chủ động nhờ người quen hỗ trợ xe đưa đón tận nhà.

Cuối tháng 7-2026, sau giờ lễ tại Giáo xứ Hải Đăng, gần 600 giáo dân cũng đã được khám sức khỏe ngay trong khuôn viên nhà thờ. Không mất nhiều thời gian chờ đợi, người dân được khám tổng quát, siêu âm, xét nghiệm máu, đo huyết áp, kiểm tra thị lực và được tư vấn sức khỏe ngay tại nơi sinh hoạt quen thuộc.

Người dân gặp khó khăn trong việc đi lại được hỗ trợ đưa đến điểm khám sức khỏe. Ảnh: Khánh Chi

Những ngày triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân, ngay từ sáng sớm, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Phước Thắng đã có mặt tại các điểm khám để theo dõi và lắng nghe ý kiến người dân, kịp thời xử lý những phát sinh. Chương trình được duy trì cả vào thứ bảy và chủ nhật để tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Theo đồng chí Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng, địa phương chuẩn bị kỹ, tổ chức bài bản và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện chương trình này. Ban Thường vụ Đảng ủy phân công rõ trách nhiệm cho từng Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách địa bàn.

Phường thành lập 16 tổ công tác bám sát từng khu phố, tổ chức giao ban hàng tuần để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đối tượng khám được phân loại theo từng nhóm tuổi, từng khu dân cư. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… được yêu cầu phát huy tinh thần nêu gương, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Tấn Bản cho hay, thời gian đầu triển khai, dù thư mời được phát đến từng hộ dân nhưng số người đến khám còn khá khiêm tốn. Trước thực tế đó, phường đã điều chỉnh cách làm, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng khu phố. Không khí thi đua được lãnh đạo phường tiếp sức bằng những món quà bình dị như ly nước mía, chùm chôm chôm cho các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cũng được biểu dương, khen thưởng kịp thời. Với những trường hợp người dân chưa thông suốt, lãnh đạo phường trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền. Người cao tuổi, người khuyết tật hoặc gặp khó khăn trong đi lại, địa phương bố trí xe đưa đón tận nơi. “Khi cảm nhận được sự quan tâm chu đáo của chính quyền, người dân phấn khởi và tích cực tham gia”, Bí thư Đảng ủy phường chia sẻ.

KHÁNH CHI