Tranh của danh họa Nhật Bản trị giá 2,76 triệu USD

Tại cuộc đấu giá ở do nhà đấu giá Christie’s tổ chức tại Mỹ, bức tranh in mộc bản của danh họa Katsushika Hokusai, theo trường phái ukiyo-e (tranh phù thế) của Nhật Bản, đã được trả giá 2,76 triệu USD.

Đây là mức giá cao nhất trong các tranh mộc bản của Hokusai. Bức tranh nổi tiếng Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa này nằm trong loạt kiệt tác 36 cảnh núi Phú Sĩ do danh họa Hokusai sáng tác trong thời kỳ Edo của Nhật Bản.

Nhà đấu giá Christie’s cho biết, bức tranh được trả giá cao hơn nhiều so với dự kiến. Cũng theo nhà đấu giá này, đây là bản in thời kỳ đầu và được các nhà sưu tập ưa chuộng. Tranh được bảo quản tốt nên có giá cao. Năm 2021, một bản in khác của bức tranh được bán với giá 1,59 triệu USD.