Trao Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" 2025

Tối 14-11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2025.

Năm nay, ban tổ chức đã nhận được hơn 800 tác phẩm tham dự; 82 tác phẩm được chọn vào chung khảo. Hội đồng giải đã trao 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba, 36 giải khuyến khích và 2 nhân vật tiêu biểu trong 2 tác phẩm đoạt giải.

Các tác giả nhận giải nhất Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2025

Theo Hội đồng giám khảo, chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay khá tốt, phản ánh đậm nét về đời sống giáo dục và bám sát các vấn đề thời sự ngành giáo dục. Nhiều tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc, có sự đầu tư công phu từ nội dung cho đến hình thức thể hiện.

So với những mùa giải năm trước, số lượng đơn vị tham gia giảm do hợp nhất, sáp nhập các cơ quan báo chí nhưng số lượng bài gửi về tham dự vẫn đảm bảo sự đa dạng và phong phú, trải dài từ Bắc đến Nam.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn (thứ ba từ phải sang) cùng các đại biểu tham dự lễ trao giải

Chất lượng tác phẩm của các địa phương cũng đã được nâng cao cả về nội dung và hình thức. Vì vậy, số lượng tác phẩm đoạt giải của các địa phương cũng tăng nhiều so với các năm trước.

Trao giải cho nhân vật tiêu biểu

Cũng trong tối 14-11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Bộ GD-ĐT tổ chức lễ tuyên dương 80 nhà giáo tiêu biểu tham gia Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô 2025”.

80 thầy, cô giáo được tuyên dương năm nay hiện công tác tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới, những trường học điểm lẻ, điểm trường vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; là cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng xóa mù chữ, dạy học cho thanh thiếu nhi và bà con ở biên giới, địa bàn đóng quân.

Trong số 80 gương, có 36 giáo viên, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng là người dân tộc thiểu số. Giáo viên lớn tuổi nhất là cô Trần Thị Thao (sinh năm 1969), công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Dào San, xã Dào San, tỉnh Lai Châu (thời gian công tác 23 năm). Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô Vương Thị Tươi (sinh năm 1997), công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Bản Díu, xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang (thời gian công tác 5 năm). Mỗi người là một câu chuyện, mỗi tấm gương đều là nguồn cảm hứng lớn lao, thể hiện tinh thần tận tụy, sáng tạo và vượt khó của đội ngũ nhà giáo.

Ban Tổ chức chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025 đã trao 80 sổ tiết kiệm tặng các giáo viên tiêu biểu được tuyên dương (mỗi sổ 10 triệu đồng). Sau 11 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 656 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước - những người không quản gian khó để mang tri thức đến vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

