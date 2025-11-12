Hơn 800 tác phẩm dự thi Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" 2025

Quang cảnh buổi họp báo

Tại họp báo, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo giải cho biết, năm 2025 đánh dấu hành trình 8 năm Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam”. Giải không chỉ là hoạt động nghề nghiệp, mà đã thực sự trở thành diễn đàn tinh thần của những người viết vì tri thức, vì con người, vì tương lai đất nước.

Năm nay, giải đã thu hút được hơn 800 tác phẩm tham dự thuộc 4 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Bên cạnh các cơ quan báo chí Trung ương, rất nhiều địa phương – từ miền núi, hải đảo đến vùng sâu, vùng xa đều góp tiếng nói, góp hơi thở của cuộc sống vào bức tranh sinh động của giáo dục Việt Nam. Đã có 82 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Các tác phẩm dự thi năm nay tập trung 3 nhóm vấn đề lớn, gồm: thực thi các chính sách về giáo dục, đào tạo; các mô hình điển hình tiêu biểu; gương điển hình tiêu biểu về thầy, cô giáo, học sinh, sinh viên.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban tổ chức giải

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, mỗi tác phẩm dự thi là lời nhắn gửi mạnh mẽ về niềm tin của xã hội đối với giáo dục. Báo chí tiếp tục là người đồng hành, là tiếng nói phản biện, là nguồn cảm hứng cùng ngành giáo dục trên con đường đổi mới căn bản và toàn diện.

Nhiều loạt bài đã phản ánh những vấn đề mang tính thời sự của ngành như: triển khai Luật Nhà giáo 2025, tổng kết Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phát triển giáo dục số và trí tuệ nhân tạo trong dạy - học, thúc đẩy giáo dục kỹ năng, tâm lý học đường...

PHAN THẢO