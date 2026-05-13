Nhiều nước và tổ chức quốc tế tiếp tục ủng hộ Cuba

Nhiều quốc gia, tổ chức xã hội và đối tác quốc tế tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ Cuba trong bối cảnh đảo quốc Caribe đang chịu tác động từ các lệnh phong tỏa của Mỹ.

Tàu của tổ chức phi chính phủ Open Arms thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Cuba. Ảnh: OPEN ARMS/ÁLVARO GARCÍA

Tiếp theo Nhật Bản, Belarus và Mexico, các nước Sri Lanka, Mông Cổ và Tây Ban Nha đã tái khẳng định sự ủng hộ với đảo quốc Caribe.

Bộ Ngoại giao Cuba cho biết tại cuộc gặp mới đây giữa Đại sứ Cuba tại Sri Lanka Patricia Lázara Pego Guerra và Thứ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Arun Hemachandra, đại diện quốc gia Nam Á đã tái khẳng định lập trường của chính phủ nước này về việc tiếp tục ủng hộ Cuba.

Trong khi đó, tại trụ sở Quốc hội Mông Cổ, Chủ tịch đảng Dân chủ Mông Cổ Tsogtgerel Odon và Đại sứ Cuba tại nước này Emilio Pevida Pupo đã thảo luận triển vọng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Từ châu Âu, Chính phủ Tây Ban Nha đã tái kích hoạt chương trình chuyển đổi nợ với Cuba, huy động tới 375 triệu EUR (khoảng 440 triệu USD) cho các dự án phát triển bền vững. Chương trình hoạt động thông qua cơ chế chuyển đổi nợ. Theo đó, Tây Ban Nha xóa bỏ các khoản thanh toán còn nợ để đổi lấy việc đầu tư các nguồn lực này vào các sáng kiến mà cả hai chính phủ coi là ưu tiên.

Bên cạnh đó, các tổ chức xã hội và đối tác quốc tế tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ Cuba. Đoàn tàu Rumbo a Cuba (Hướng tới Cuba) đã khởi hành từ Barcelona (Tây Ban Nha), mang theo các thiết bị quang điện tới hỗ trợ bệnh viện nhi Juan Manuel Márquez ở thủ đô La Habana, cùng thực phẩm và thuốc men trợ giúp người dân đảo quốc Caribbean.

Sáng kiến do tổ chức phi chính phủ Open Arms dẫn đầu với sự tham gia của hơn 20 tổ chức chính trị và xã hội. Hành trình của Rumbo a Cuba dự kiến kéo dài khoảng 1 tháng, với nhiều chặng dừng chân từ ngày 13 đến 28-5.

PHƯƠNG NAM