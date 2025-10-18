Vận động được 615 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba

Ngày 18-10, tại Hà Nội, Ban tổ chức Chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" phối hợp các đơn vị liên quan tổng kết Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba.

Tham dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại chương trình

Tại sự kiện, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, triển khai các hoạt động trong "Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025" nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam giao chủ trì tổ chức Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba".

Tính từ ngày phát động (13-8) đến hết ngày 16-10, chương trình đã tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ đạt 615 tỷ đồng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng b ằng khen cho các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực tại chương trình

Ngày 1-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng đợt 1 gần 385 tỷ đồng đến nhân dân Cuba.

Số tiền vận động quyên góp đợt 2 của chương trình sẽ được quản lý công khai, minh bạch, tiếp tục chuyển đến nhân dân Cuba trong thời gian sớm nhất, góp phần san sẻ khó khăn với nước bạn, củng cố tình hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia anh em Việt Nam - Cuba.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Đỗ Văn Chiến nêu rõ, Chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" nhận được sự quan tâm sâu sắc, tình cảm sâu nặng của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

"Chúng ta cùng cảm nhận rất rõ, từ cụ già đến em nhỏ, từ miền núi đến miền xuôi, các giai cấp, tầng lớp xã hội… đã ủng hộ chương trình với tất cả sự biết ơn, trân quý, nâng niu mối quan hệ hữu nghị anh em thân thiết Việt Nam - Cuba", đồng chí Đỗ Văn Chiến chia sẻ.

Tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong chương trình

Cùng với kết quả ủng hộ về vật chất, đợt vận động sáng tác ca khúc "Việt Nam - Cuba: Vang mãi bài ca đoàn kết, hữu nghị" được hàng trăm nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên và không chuyên trên khắp cả nước hưởng ứng, sáng tạo nhiều tác phẩm giàu cảm xúc ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Cuba.

"Từ thành công của Chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" mở ra nhiều cách nghĩ, cách làm mới, phù hợp để thực hiện thật tốt 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Cuba để bồi đắp, nâng lên tầm cao mới mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, gắn bó như anh em ruột thịt Việt Nam - Cuba ngày càng bền chặt, tốt đẹp", đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

