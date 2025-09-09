Tiếp nhận hơn 421,5 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba

Ngày 9-9, tại cuộc giao ban các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có báo cáo về Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”.

Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” thu được nhiều kết quả rất tích cực và ý nghĩa

Theo đó, tính đến 16 giờ ngày 8-9, chương trình đã tiếp nhận hơn 421,5 tỷ đồng (gấp hơn 6,4 lần so với mục tiêu ban đầu).

Trong đó, thông qua tài khoản 2022 (Ngân hàng TMCP Quân đội) của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hơn 406,8 tỷ đồng, với hơn 2 triệu lượt ủng hộ; thông qua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố gần 13,4 tỷ đồng (cập nhật từ 16 tỉnh, thành phố).

Với số tiền ủng hộ trên, vào ngày 1-9 vừa qua, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chứng kiến của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng lần 1 số tiền gần 385 tỷ đồng tới nhân dân Cuba.

Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” sẽ tiếp tục triển khai đến hết ngày 16-10.

NGUYỄN QUỐC