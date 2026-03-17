Sáng 17-3, tại Nhà hát Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM phối hợp Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Truyền thông HTV và Tổng Công ty Điện lực TPHCM tổ chức lễ công bố sự trở lại của gameshow “KILOWATT – Gia đình chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm” mùa 3.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tiếp nối thành công của hai mùa trước, chương trình năm nay được đổi mới về hình thức và nội dung.

Điểm nổi bật là sự mở rộng đối tượng tham gia, không chỉ dừng lại ở học sinh mà còn có sự đồng hành của các thành viên trong gia đình, tạo nên “đội hình tiết kiệm điện” với tính tương tác cao. Qua đó, chương trình hướng đến lan tỏa thói quen sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong mỗi hộ gia đình.

Đáng chú ý, mùa 3 có sự góp mặt của các thí sinh đến từ nhiều địa phương, góp phần mang đến những góc nhìn đa dạng, sáng tạo về việc sử dụng điện trong đời sống hàng ngày.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh các trường tham gia chương trình. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo ban tổ chức, gameshow gồm 12 tập, mỗi tập có thời lượng 45 phút, phát sóng lúc 14 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9, bắt đầu từ ngày 12-4-2026 và phát lại vào lúc 9 giờ sáng thứ Hai tuần kế tiếp trên kênh HTV7.

Chương trình được kỳ vọng tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả, qua đó chung tay bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

QUỐC HÙNG