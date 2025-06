Triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền: Còn nhiều vướng mắc tại các chợ dân sinh

Theo đó, qua nắm bắt tình hình hoạt động tại các chợ dân sinh trên địa bàn TPHCM và trao đổi với các địa phương, tổ chức quản lý chợ, Sở Công thương TPHCM ghi nhận thông tin phản hồi còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với thương nhân tại các chợ dân sinh, đa phần do vận hành thủ công, ghi chép bằng sổ tay, chưa từng sử dụng máy in hóa đơn hay phần mềm bán hàng... Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh truyền thống gặp nhiều giới hạn do trình độ công nghệ, khả năng tài chính và thói quen vận hành cũ... Những hạn chế này đã phần nào ảnh hưởng đến việc duy trì hoạt động cung ứng dịch vụ tại chợ trong thời gian qua.

Sở Công thương TPHCM đề nghị Chi cục Thuế Khu vực II, UBND các địa phương, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM quan tâm phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền để các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thương nhân hiểu đúng các quy định, chính sách của Nhà nước; nghiên cứu, ban hành các hướng dẫn cụ thể, thống nhất trong triển khai các quy định về thuế; hỗ trợ kỹ thuật nhằm xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Đặc biệt, các cơ quan phải hỗ trợ hộ kinh doanh, thương nhân thực hiện các thủ tục về thuế, tạo điều kiện thuận lợi trong việc rà soát, thực hiện thủ tục có liên quan để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chấp hành đúng quy định pháp luật và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

MAI HOA - THI HỒNG